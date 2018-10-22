FİNANS

Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen: - "Şirketin cirosu 2000'li yılların başında yüzde 70 Türkiye, yüzde 30 yurt dışı şeklindeydi. Şimdi tam tersine dönmüş durumda, yüzde 30 Türkiye, yüzde 70 yurt dışı" - "Büyüme potansiyeli yurt dışında. Halen büyümeyi beklediğimiz ülkeler var" - Coca-Cola İçecek AŞ Orta Doğu ve Pakistan Bölge Direktörü Orhun Köstem: - "Yetenekli insan kaynağını merkezi bir kaynak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, "Şirketin cirosu 2000'li yılların başında yüzde 70 Türkiye, yüzde 30 yurt dışı şeklindeydi. Şimdi tam tersine dönmüş durumda, yüzde 30 Türkiye, yüzde 70 yurt dışı. Büyüme potansiyeli yurt dışında. Halen büyümeyi beklediğimiz ülkeler var." dedi.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından QNB Finansbank sponsorluğunda "Güçlü Bellek Sağlam Gelecek" temasıyla düzenlenen Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi kapsamında "Çokuluslu Şirketlerde Ortak Takım Kültürünün Oluşturulması" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Şen, şirketin 2000'li yıllardan beri uluslararası piyasaya girişinin hızlandığını, bu yüzyılın başından beri yurt dışında şirket alımlarının başladığını söyledi.

Şirketin cirosunun bu tarihlerden önce yüzde 70 Türkiye, yüzde 30 yurt dışı olduğunu anımsatan Şen, "Şimdi tam tersine dönmüş durumda, yüzde 30 Türkiye, yüzde 70 yurt dışı. Büyüme potansiyeli yurt dışında, halen büyümeyi beklediğimiz ülkeler var." dedi.

Romanya, Pakistan ve Afrika gibi bölgelerde yaptıkları satın almalara değinen Şen, satın alımda biraz daha tecrübe kazandıklarını, bir sonraki alıma bu deneyimlerini taşıdıklarını kaydetti.

Avrupalı veya Amerikalı şirketlere göre Türk şirketlerin uluslararasılaşma çabalarının henüz çok yeni olduğunu aktaran Şen, "Ancak Arçelik bugün Beko markasıyla Avrupa'da iki numaralı marka. Birçok ülkede birinciliğimiz, ikinciliğimiz var." dedi.

Güney Afrika'da 2011'de yaptıkları satın almaya değinen Şen, bir şirketi satın aldıklarında bütün personeli eğittiklerini söyledi.

Dijitalleşmeye son 10 yıldır büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Şen, özellikle pazarlama tarafında dijitalleşmeyle çok önemli paylaşımların olduğunu aktardı.

\

- "Yetenekli insan kaynağını merkezi bir kaynak görüyoruz"

Coca-Cola İçecek AŞ Ortadoğu ve Pakistan Bölge Direktörü Orhun Köstem de gidilen ülkelerde ortak değerlerden güç aldıklarını belirterek, "Yetenekli insan kaynağını merkezi bir kaynak görüyoruz. Yeteneğin şirket içinde hareket etmesi bakımından ülkesinden bağımsız olarak merkezi olarak yönetiyoruz." diye konuştu.

Köstem, 1990'ların ortalarında Orta Asya'da Coca-Cola yatırımlarının başladığını hatırlatarak, "Mesai bittiğinde, herkesin eve giderken ürün alıp götürdüğünü gördük. Anladığımız şu oldu; eski Sovyetler Birliği'nde tüm fabrikalar aynı şeyi üretiyorlar. Çalışanlar da hep ürettiklerini alıp eve götürmüşler aynı zamanda... Bunu hak görüyorlar. İnsanlar hırsızlık da yapmıyor. 'Siz hırsızsınız' deyip cezalandırmak yerine şirketin çalışma biçimlerini zamanla değiştirmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yıldız Holding İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel Bakım Grubu Başkanı Oğuz Aldemir ise kurum kültürünün önemine işaret ederek, "Kültürü bilinçli, değişime açık inşa edememişseniz kültürünüz ne kadar kıymetli olursa olsun kaybedersiniz." dedi.

Stratejiyi icraata çevirme noktasında kültürün çok önemli olduğunu vurgulayan Aldemir, danışmanlık hizmeti almaktan gocunulmaması gerektiğini, Türkiye'de genellikle bu konu için "akla para verilmez" eleştirileri olduğunu söyledi.

PARTNERKendisini 'yok' yazan öğretmenine kabusu yaşattıKendisini 'yok' yazan öğretmenine kabusu yaşattı
Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyorKentler salyangozları sarıya dönüştürüyor
Konkordato komiseri yetiştireceklerKonkordato komiseri yetiştirecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arçelik coca cola Uluslarası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi Yıldız Holding

En Çok Okunan Haberler

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyor

Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyor

Konkordato komiseri yetiştirecekler

Konkordato komiseri yetiştirecekler

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)

BTSO’nun 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi' projesine ödül

BTSO’nun 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi' projesine ödül

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.