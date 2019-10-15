Uluslararası 3. Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Çalıştayı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinin iki temel ayağı var. Birincisi yüksek katma değer üreten bir sanayi inşa etmek, küresel rekabette yüksek teknoloji seviyesine sahip ürünlerle bu rekabete dahil olmak. İkincisi de tam bağımsızlığımız için olmazsa olmaz teknolojik ürünleri, yerli, milli ve özgün olarak geliştirme ve üretmek." dedi.

Kacır, OSTİM Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen, "Uluslararası 3. Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferans ve Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk ordusuna başarılar diledi.

Ülkeye ve bölgeye huzur, güvenlik, istikrar getirmek için gayret gösterdiklerini aktaran Kacır, "20. yüzyılda savaşların pek çoğu başka ülkelerin topraklarında gözü olan dolayısıyla o ülkelerin huzurunu bozmak için binlerce kilometre öteden o ülkelere gelip düzeni ortadan kaldıran aç gözlüler yüzünden çıktı. Bugün de maalesef koca koca devletlerin müttefiklerine karşı olmak pahasına terör örgütlerini desteklediği bir küresel düzenden bahseden hale geldik." değerlendirmesinde bulundu.