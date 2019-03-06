FİNANS

Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: - "2019'da daha farklı Akıllı Ulaşım Sistemi uygulamalarını da hayata geçirme planı içindeyiz" - Dünya Bankası AUS Temsilcisi Khaled El Araby: - "AUS stratejilerinin yürütülebilmesi için politik, teknik, izleme ve performans düzeyinde takip edilmesi için bir komisyon oluşturulması gerekiyor"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu yıl daha farklı Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) uygulamalarını hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Atakan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi'nin açılışında, bugün itibarıyla KKTC'de kayıtlı 325 bin 417 aracın yer aldığını belirtti.

Dönemlik değişkenlere bağlı olarak 5 bin civarında eğitim gören veya görev yapan kişilerin beraberinde getirdiği yaklaşık 7 bin 500 aracı da kapsayan bir trafik yapılarının bulunduğunu dile getiren Atakan, AUS açısından şu an için sınırlı uygulamalara sahip olduklarını ifade etti.

Atakan, KKTC genelindeki tüm resmi hizmet araçlarını içine alacak bir takip sistemi uygulamasını başlatacaklarını anlatarak, "2019'da daha farklı AUS uygulamalarını da hayata geçirme planı içindeyiz." dedi.

- "Ulaştırma eylem planı, AUS planlarıyla entegre edilmeli"

Dünya Bankası AUS Temsilcisi Khaled El Araby de Türkiye'deki AUS'nin görüntüsü ve uygulanmasının Avrupa Birliği ile aynı olması gerektiğinin altını çizerek, anılan benzerliğin sağlanması için AUS mimarisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ulusal bir AUS stratejisinin oluşturulmasının önemine değinen El Araby, "Geçen yıl Türkiye'de kabul edilen ulaştırma eylem planı, AUS planlarıyla entegre edilmeli." ifadesini kullandı.

El Araby, birçok strateji belgesinde maliyet ve uygulama planının yer almadığına dikkati çekerek, bu konudaki eksikliklerin giderilerek sistem mimarisinin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Ulusal AUS stratejisinin yanında bölgesel bir vizyon da oluşturmaya çalıştıklarını belirten El Araby "Bu vizyon bizi ortak bir mimariye doğru götürüyor." dedi.

Konuşmaların ardından "Aklın Yolu Akıllı Yollar" ödülleri dağıtıldı.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruzBakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz
İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyorİİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AUS) Türkiye KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Piyasalar bu habere kilitlendi!

Piyasalar bu habere kilitlendi!

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BİSAM: Açlık sınırı Şubat’ta yüzde 0.4 yükseldi

BİSAM: Açlık sınırı Şubat’ta yüzde 0.4 yükseldi

Ak Yatırım ilk finans oyun uygulaması PlayAll’u kullanıcılara sundu

Ak Yatırım ilk finans oyun uygulaması PlayAll’u kullanıcılara sundu

Aygaz Bangladeş'te United Enterprises anlaşma imzaladı

Aygaz Bangladeş'te United Enterprises anlaşma imzaladı

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.