Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nden Kopilot'a ödül

Katılımcılar, araç takip sistemlerinin ötesinde, araç performansı ve sürüş deneyimiyle ilgili bilgilerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan Kopilot, seyahat günlüğü, sürücü davranışı, sürüş modları ve bildirimlerinin de yer aldığı özellikleriyle birlikte, sanal gerçeklik standında deneyimleme imkanı elde etti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Uluslararası Akıllı Ulaşım Zirvesi'nde yer alan dijital operatör Turkcell’in geliştirdiği, otomobil kullanıcılarının yeni yardımcısı Kopilot'un standına, katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Ertopuz, "Kopilot ürünümüz de otomobillerimizi akıllı araçlara çevirerek ve sürüş esnasında kullanıcılara bir yardımcı pilot görevi üstlenerek benzersiz hizmetler sunuyor. Kopilot, araç sahiplerine sunduğu fayda ekosistemi aracılığıyla seyir dışında da yardımcı oluyor ve kasko indiriminden araç kiralamaya kadar geniş bir yelpazede hayatlarını kolaylaştırıyor. Geleceğin akıllı araçları alanında önemli bir örnek teşkil eden Kopilot’un ödüllendirilmesi bizim için büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Maliyetleri aşağı çekiyor, güvenli sürüşü teşvik ediyor

Üstün özellikleriyle otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandıran Kopilot, klasik bir araç takip sisteminin sağladığı hizmetlerin çok ötesindeki özellikleriyle, akıllı ve güvenli sürüşü ön plana çıkarıyor.

Akıllı telefonlara yüklenen uygulamasıyla eş zamanlı çalışan Turkcell Kopilot, sürücülerin en güvendiği yol arkadaşı olarak otomobilleri akıllandırıyor. Turkcell Kopilot sayesinde sürücüler, kullanım detayları ve seyahat istatistikleri, sürüş profili ve skoru, otomobil profili gibi önemli bilgilerin yanında araç güvenliğiyle ilgili tüm bilgilere kolayca erişiyor.