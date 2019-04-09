"Uluslararası ayakkabı markalarının Türkiye'ye ciddi ilgisi var"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, şu anda Türkiye'yi soran, araştıran çok sayıda uluslararası ayakkabı markası olduğunu belirterek, "Hepimizin bildiği bu markalar, fabrika için yerin nerede olabileceği, işçilik maliyetleri ve piyasanın ne olduğu gibi konularda araştırma yapıyorlar." dedi. Endican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabı ihracatının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 15,6 artışla 888,1 milyon dolara yükseldiğini, bunda en yüksek payı Rusya'nın aldığını söyledi. Geçen yıl 250 milyon çifte yakın ayakkabının yurt dışına satıldığını, sektörün bu yılın ilk 2 ayında da ihracatını artırmayı sürdürdüğünü ifade eden Endican, son yıllarda Türk ayakkabısına olan ilginin sürekli arttığını, bunu uluslararası arenada katıldıkları fuarlardan çok net gördüklerini söyledi. Endican, CNR Holding ve TASD iş birliğiyle 3-6 Nisan'da düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nın (AYMOD) bu yıl 61'incisinin gerçekleştirildiğini ve fuara katılımdan çok memnun olduklarını söyledi.

Endican, "Şu anda Türk ayakkabıcısı; Rusya olsun, Avrupa'da olsun ayakkabı sektörüne öncülük etmeye çalışıyor. Derisi olsun, tasarımı olsun, modeli olsun... Şu anda ayakkabı dünyasında gündemde olan, en çok rağbet gören modeller Türkiye'de üretiliyor." diye konuştu. Türk ayakkabısının moda açısından dünyada ilk 3'e girebileceğini ifade eden Endican, son yıllarda bu alanda ciddi mesafe katettiklerini söyledi. - "Yıl sonu ihracat hedefi 1,25 milyar dolar" Abdulsabur Endican, yıl sonu ihracat hedeflerinin 1,25 milyar dolar olduğunu belirterek, satışlarının ciddi bölümünü AYMOD aracılığıyla yaptıklarını, burada aldıkları siparişleri fuarın hemen ardından göndermeye başladıklarını anlattı. Türk ayakkabıcısının başta Rusya ve AB ülkeleri olmak üzere dünyanın her bölgesine ürün gönderdiğini bildiren Endican, en çok comfort tarzı Türk ayakkabılarına ilgi gösterildiğini kaydetti. Türkiye'de yıllık 400 milyon çift ayakkabı üretildiğini ancak potansiyelin daha fazla olduğunu belirten Endican, ihracatı çok daha yukarıya taşıyabilecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Yabancı fuarlara katılarak, ilgili kurum ve alıcılarla görüşerek Türk ayakkabı sektörünün gücünü anlatacaklarını ifade eden Endican, "Zaten Türk ayakkabısının parlayan bir yıldız olduğunu, artık küresel anlamda bu sektörde olan herkes biliyor. Biz algıyı pekiştireceğiz." diye konuştu. - "Nike gelirse diğer firmalar da gelecektir" TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Nike markasının Ağrı'ya fabrika kurarak üretim gerçekleştirmesi ve 5 bin kişiyi istihdam sağlamasına ilişkin, şu görüşleri dile getirdi: "Nike gibi uluslararası bir markanın Türkiye'ye gelmesi çok önemli. Ancak detaylara hakim değilim. Türkiye, batıya göre üretim maliyetinin düşük olması, kaliteli ayakkabı üretimi, Çin'de maliyetlerin yükselmesi gibi nedenlerle artık daha fazla rağbet görmeye başladı. Nike gelirse diğer firmalar da gelecektir. Şu anda Türkiye'yi soran, araştıran çok sayıda uluslararası ayakkabı markası var. Hepimizin bildiği bu markalar, fabrika için yerin nerede olabileceği, işçilik maliyetleri ve piyasanın ne olduğu gibi konularda araştırma yapıyorlar. Seçim de bitti. 4,5 yıllık seçimsiz süre var. Bu yıl içinde çok daha fazla fabrika kurulacaktır diye düşünüyorum. Üretim maliyetlerinin avantajı ve Avrupa'ya yakın olması nedeniyle Türkiye tercih edilecektir."