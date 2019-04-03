Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Alanında dünyanın en büyük ikinci etkinliği olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) ziyarete kapısını açtı. CNR Holding'in açıklamasına göre, bu yıl 61'incisi gerçekleştirilen fuar, ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren binin üzerinde markanın katılımıyla CNR Expo Yeşilköy'de başladı. CNR Holding organizasyonunda Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) desteğinde 60 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarda, kadın-erkek ayakkabısından, çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor, el yapımı binlerce yeni model görücüye çıkarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, fuarda, Rusya'dan ABD ve Avrupa'ya kadar 60 ülkeden alım heyetini ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl sektörümüzün ihracattan yana şansı açık görünüyor. Geçtiğimiz yıl 888 milyon dolar olan ihracatımızı bu yıl 1 milyar 250 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. 2019'un ilk iki ayında 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından alıcıları AYMOD'da ağırlıyoruz. Sektörümüz ağırlıklı olarak satışlarını bu fuarda yapıyor.

Ayakkabı sektörü sıkıntılı dönemini atlattı. AYMOD ile tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda AYMOD dünyada ayakkabı sektöründe kış ayında düzenlenen son fuar olması açısından da önem taşıyor. Ayakkabı üretiminin yüzde 90'ını elinde bulunduran İstanbul, İzmir, Konya, Adana’dan fuara katılan üreticiler başta olmak üzere ayakkabı üreticilerimizin tamamı bu fuara çok iyi hazırlandılar. Bunun karşılığını da alacaklarına inanıyoruz." - AYMOD'dan 300 milyon dolar yeni sipariş bekleniyor CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, fuarın sektör ihracatına önemli oranda katkı sunduğunu belirterek, AYMOD'da 300 milyon dolar yeni sipariş almayı hedeflediklerini bildirdi. Fuarda öncelikli hedeflerinin ihracatı artırmak olduğunu aktaran Bulut, şu değerlendirmelerde bulundu: "CNR olarak Türkiye'de global ticaretin merkezi konumundayız. Bu sebepten dolayı, tüm fuarlarımız gibi bu fuar da bizim için büyük önem taşıyor. 450'nin üzerinde firmanın katılımı ile düzenlediğimiz fuarımızda binden fazla alım heyetini ağırlayacağız. Bu yıl tüm ekibimizle özellikle yabancı ziyaretçinin yoğun olması için önemli bir mesai harcadık. Buna bağlı olarak fuarda yabancı ziyaretçi rekoru kırmayı hedefliyoruz. Fuarımıza yüzde 30'u yabancı olmak üzere, 30 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz."