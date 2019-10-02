FİNANS

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Fuarda, dünya ayakkabı sektörünün yeni trend tasarım ve ürünleri görücüye çıkıyor - Hollandalı tasarımcıların sakız, plastik ve bitkisel ürünlerden tasarladıkları ayakkabıların ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu fuarda, Konya'da ayakkabı ustası Zahit Okurlar tarafından imal edilen ve 455 numarayla dünyanın en büyük ayakkabısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ayakkabı da sergileniyor

İSTANBUL (AA) - CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliği ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) desteğiyle düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Alanında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan AYMOD, 62. kez gerçekleştirildi.

Fuarda, dünya nüfusunun yüzde 12'sine ayakkabı satan 500'e yakın firma binin üzerindeki markasını sergiliyor. 60 bin metrekarelik alanda, dünya ayakkabı sektörünün yeni trend tasarım ve ürünleri görücüye çıktı.

Kadın-erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin sergilendiği fuara, aralarında Rusya, İtalya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Polonya, Türkmenistan, Özbekistan, Ürdün, Macaristan, Çekya, Karadağ ve Lübnan’ın da olduğu ülkelerden 5 bini yabancı, 30 binin üzerinde alıcının katılımı bekleniyor.

- Fuar, T-Talks seminerlerine de ev sahipliği yapacak

AYMOD, yerli-yabancı dünyaca ünlü tasarımcıların katılacağı T-Talks seminerlerine de ev sahipliği yapacak. Seminerlerde ayrıca, ayakkabıda sürdürülebilir ürünlerin gelecekte sağlayacağı faydalar, yeni tasarımlar, yeni trendler ve sektörün ekonomisi de tartışılacak.

Fuarda, Hollandalı tasarımcılar da "Sürdürebilirlik ve Döngüsel Ekonomi" konsepti ile sakız, plastik ve bitkisel ürünlerden tasarladıkları ayakkabıları görücüye çıkarıyor.

Tasarımcı, mimar Eylem Pala Uluğ, aynı konsept içerisinde kendisine ait yöntemlerle atık plastik poşetleri kullanarak "vintage" ayakkabıları yeniden yorumladığı koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Konya'da ayakkabı ustası Zahit Okurlar tarafından imal edilen 455 numarayla dünyanın en büyük ayakkabısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ayakkabı da fuarda sergileniyor.

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Anahtar Kelimeler:
CNR Holding Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı

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