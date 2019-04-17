NEVŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borda ürün geliştirme ve ticarileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Yüksek teknoloji açısından hayati önem taşıyan elektrikli araçlar için menzil artırmaya ve uçuş süresini artırmaya yönelik bor temelli yerli yakıt pili sistemlerini üretmede belli bir noktaya geldik." dedi.

Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'nun (BORON 2019) açılışında yaptığı konuşmada, bor madeninin mukavemet artırıcı ve alev geciktirici özellikleri yanında kanser önleyici, enerji taşıyıcı ve depolayıcı özellikleriyle 250'den fazla alanda kullanıldığını söyledi.

Türkiye'nin dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğunu ifade eden Dönmez, bordan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi için yeni bir yapılanma sürecini başlattıklarını ve "Bor Araştırma Merkezi" kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Dönmez, bor alanında kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması ve bu alandaki profesyonelliğin uluslararası standartlara çıkarılması için BOREN aracılığıyla 15 öğrenciye burs verdiklerini dile getirerek, "Bu sayı önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Bu sene ilk defa 10 öğrencimizi her biri borla ilgili farklı alanda master yapmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine göndereceğiz." diye konuştu.