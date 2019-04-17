NEVŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin savunma sanayisinde kullanımına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Arazide olan askeri personelin enerji ihtiyacını bor hidrür temelli yakıtlardan temin etme imkanımız var. Askeri personelin haberleşme ihtiyacında kullandığı pillerin şarjı gerekiyor. Bu yıl içinde söz konusu ürünlerin pilot denemeleri bitmiş olacak. Ondan sonra da ticarileşmeye bakacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bor madeniyle ilgili çalışmaların hidrojenli yakıt teknolojisine dayandığını dile getiren Dönmez, "Hem otomobillerde hem de insansız hava araçlarında menzili artırmış olacağız. Bununla ilgili BOREN ve TÜBİTAK ortak çalışmalarını devam ettiriyor." ifadesini kullandı.

Dönmez, bor madeninin sağlıktan enerjiye, savunmadan otomotive kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını anlattı.

Bordan yapılan deterjana yoğun ilgi gösterildiğini belirten Dönmez, yıl sonuna kadar farklı amaçlı temizlik ürünlerinin de Ar-Ge çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.