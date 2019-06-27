Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü Prof. Dr. Ahmet Kırman'a

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Uluslararası Cam Komisyonu (ICG) Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman'a "Başkanlık Ödülü" verdi.

Prof. Kırman ödülünü, 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu'nun Başkanı Prof. Dr. Alicia Duran Carrera'dan 25’inci Uluslararası Cam Konferansı töreninde teslim aldı.

Carrera törende yaptığı konuşmada, Şişecam’ın üretim yaptığı ülke sayısının 4’ten 13’e çıkıp, üretim tesislerinin sayısının 26’dan 43’e yükseldiğini, üretim hacmi ikiye katlanırken, çalışan sayısı da 15 binden 22 bine ulaştığını belirtti ve ekledi:

"Sayın Kırman’ın liderliğinde Ar-Ge’de iş birliğine ve ortak yaratıma dayalı inovasyon yaklaşımı ve stratejik iş birlikleri ile yürütülen ortak çalışmalar ve projelerle kurumsal seviyede ortaklıklar ivme kazandı. Bu anlamda hem kıdemli profesyonellere hem de kariyerinin başındaki gençlere olağanüstü bir rol model olmaktadır."

Kırman da yaptığı konuşmada , "Üretim kapasitesi ölçeğinde dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumunda olan Şişecam, dünyanın en büyük yedinci sentetik soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir. Kurumsal bir anlayış çerçevesinde Cam bilimi ve teknolojisi alanındaki çalışmalarımızı konferanslar, toplantılar, komite çalışmaları gibi çeşitli platformlarda paylaşıyor, cam dünyasının gelişimine katkı sağlıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

