Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ekonomik ve toplumsal faydasıyla yapılabilirlik boyutuna göre 27 teknolojiyi değerlendirdiklerini belirterek, "Bunlar arasından bilgi güvenliği, büyük veri ve analitiği, genişbant teknolojileri, nesnelerin interneti gibi hem etkili hem yapılabilir alanları önceliklerimiz olarak belirledik." dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) BİLTİR Merkezince organize edilen 2. Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Konferansı ve Sergisi (DTSS 2019) ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, teknolojik dönüşümlerin çok hızlı gerçekleştiğine dikkati çekerek, bunların ciddi bir Ar-Ge sürecinin birikimi olduğunu söyledi.

Üniversitelerde bilginin sadece üretilmesi ve transfer edilmesi değil kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesinin Ar-Ge süreçlerindeki önemine işaret eden Mandal, dijital dönüşüm sürecinde ekosistemdeki tüm paydaşların ortak çaba göstermesi gerektiğini bildirdi. Mandal, "Biz süreci bazen teknolojiyle başlayıp teknolojiyle bitirme eğilimindeyiz. Bunu toplumsal ve ekonomik etkiye dönüştürmek istiyorsak sistematik bir bakış gerekiyor. Sadece mühendislik bilimleriyle uygulamalı bilimler değil sosyal ve beşeri bilimlerin de içinde olduğu bir süreçten geçmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.