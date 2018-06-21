Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,9 azalarak 3 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomi Bakanlığı, nisan ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı. Buna göre, nisanda 863 milyon dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,9 düşüş göstererek 3 milyar 97 milyon dolar oldu. Nisanda 233 milyon dolar sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 113 milyon dolarlık bölümü Asya ülkeleri, 80 milyon dolarlık kısmı ise AB ülkeleri kaynaklı yapıldı. - Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı Nisanda 413 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 5 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Nisan sonu itibarıyla 2 bin 344 uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 34 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki geldi.

Toplam 2 bin 378 uluslararası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama ve inşaat sektörlerinde hizmet verdikleri görüldü. Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde 38 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 14'ü toptan ve perakende ticaret sektöründe hizmet gösterdi. Söz konusu dönemde kurulan 2 bin 378 uluslararası sermayeli şirketin bin 665'i Yakın Doğu ve Ortadoğu ülkeleri, 267'si AB, 149'u ise Kuzey Afrika ülkeleri ortaklı şirketler olduğu belirlendi. Verilere göre, nisan sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 54 bin 585'e ulaştı, 6 bin 914 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 61 bin 499 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu. Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ortaklı girişim sayısının 23 bin 87 ile birinci sırada yer aldığı bulunduğu tespit edildi.