Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 azalarak 9 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ekim ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı. Buna göre, ekimde 1 milyar 47 milyon dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi kaydedildi. Ocak-ekim döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 düşüş göstererek 9 milyar 163 milyon dolar oldu. Ekimde 529 milyon dolar sermaye girişi görülürken, bunun 422 milyon dolarlık bölümü Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kaynaklı gerçekleşti. - Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı Ekimde 323 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 3 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Ekim sonu itibarıyla 5 bin 934 uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 90 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki geldi. Toplam 6 bin 24 uluslararası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörlerinde hizmet verdikleri görüldü.

Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde 82 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşuyla yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 34'ü toptan ve perakende ticaret sektöründe hizmet gösterdi. Söz konusu dönemde kurulan 6 bin 24 uluslararası sermayeli şirketin 4 bin 284'ünün Yakın Doğu ve Orta Doğu ülkeleri, 565'inin AB, 377'sinin ise Kuzey Afrika ülkeleri ortaklı şirketler olduğu belirlendi. Verilere göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 58 bin 376'ya ulaştı, 6 bin 965 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 65 bin 341 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu. Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ortaklı girişim sayısı 25 bin 838 ile birinci sırada yer aldı. Söz konusu şirketlerin illere göre dağılımında ise 40 bin 7 ile İstanbul başı çekerken, bu ili 5 bin 534 şirketle Antalya, 3 bin 153 şirketle Ankara, 2 bin 645 şirketle İzmir izledi.