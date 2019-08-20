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Uluslararası doğrudan yatırım verileri

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 20:02 | Son Güncelleme

Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artarak 3 milyar 251 milyon dolar oldu

Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artarak 3 milyar 251 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisan ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı.

Buna göre, nisanda 544 milyon dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artış göstererek 3 milyar 251 milyon dolar oldu.

Nisanda sermaye girişinde yer alan "yatırım" kalemi 218 milyon dolar düzeyinde görülürken, bunun yüzde 54,6'sı Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı.

Sermaye girişlerinde başı çeken sektörler ise 70 milyon dolarla inşaat, 57 milyon dolarla imalat ve 42 milyon dolarla toptan ve perakende sektöründe gerçekleşti.

Ocak-nisan dönemindeki sermaye girişinde yer alan "yatırım" kalemi ise 1 milyar 977 milyon dolara ulaştı. Yıllık sermaye girişinde başı çeken sektörler ise 765 milyon dolarla imalat, 507 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret faaliyetleri, 276 milyon dolarla mali aracı kuruluşların faaliyetleri^, 154 milyon dolarla ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörü olarak kayıtlara geçti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni

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