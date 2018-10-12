FİNANS

Uluslararası Ekmek Festivali

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 16:39 | Son Güncelleme

Türkiye'nin siyez unlu, ekşi mayalı ekmeklerinin yanı sıra birçok ülkeye özgü ürün ve kültürün tanıtıldığı Uluslararası Ekmek Festivali kapılarını açtı

Türkiye'nin siyez unlu, ekşi mayalı ekmeklerinin yanı sıra birçok ülkeye özgü ürün ve kültürün tanıtıldığı Uluslararası Ekmek Festivali başladı.

Ruan Fuarcılık ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle Cermodern Sanat Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Ekmek Festivali'nde Venezuela, Almanya, Kuveyt, İtalya, Tayland gibi ülkelerin ekmek ve unlu mamullerinin sergilendiği stantlar kuruldu.

Festivalde Türkiye'nin Vakfıkebir taş fırın, siyez unlu, ekşi mayalı ekmekleri şef aşçılar ve üreticiler tarafından tanıtılırken, ziyaretçiler için özel ekmek çalıştayları ve tadım etkinlikleri düzenlendi. Dominikli Şef Alicia Santana ile Dominik ekmeği pan kimbo, Şef Gülhan Çorman ile ekşi maya ve zeytinli ekmek yapıldı.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes açılışta yaptığı konuşmada, Güney ve Orta Amerika'da çokça tüketilen ve mısırdan yapılan "arepa" ekmeğinin bölge halkı için önemi ve tarihine ilişkin bilgi verdi.

Reyes, daha sonra platformda "arepa" ekmeği hazırladı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da Alman ekmeğinin tüm dünyada büyük bir üne sahip olduğunu belirterek, "Alman ekmeğinin tarifleri yüzlerce yıl korunmuştur. Çeşitliliği, kalitesi ve lezzeti eşsizdir. Almanya'nın ekmek kültüründe yaklaşık 3 bin 200 ekmek çeşidi vardır. Alman ekmeği UNESCO Kültür Mirası listesine de girmiştir." diye konuştu.

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit de festivale katıldığı için son derece mutlu olduğunu söyledi.

Ekarohit, şunları kaydetti:

"Tayland'da her ne kadar ekmek kültürümüz olmasa da bizler de unlu mamulleri çok severek tüketiriz. Bu nedenle festival boyunca siz değerli Türk ziyaretçilerimize kendi kültürümüz ve mutfağımızdan özel lezzetleri tattırmayı hedefliyoruz. Bu festivale katılmamızın diğer bir amacı da 2018 yılının Tayland-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünü kutluyor olmamızdır."

Festival kapsamında, Venezuella'nın önde gelen müzisyenlerinden Perküsyonist Orlando Poleo ve grubu bir dinleti sundu. Uluslararası Tahıl Bilim ve Teknolojisi Birliği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Köksel "sağlıklı ekmek söyleşileri" yaparken, Cennette İlk Sofra-Bilge Kadın kitabını tanıtan Mine Ataman, ekmek konusunda yöneltilen soruları yanıtladı.

Festival, 14 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

PARTNER'Orası size kalmış''Orası size kalmış'
300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki
İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkeziİzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Ekmek Festivali

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Borsalardan e-ticaret dayanışması

Borsalardan e-ticaret dayanışması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.