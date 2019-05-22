FİNANS

Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 12:15 | Son Güncelleme

Ankara'da 7'incisi yapılacak konferansta enerji sektöründeki son gelişmeler ele alınacak

Enerji sektöründeki son gelişmelerin değerlendirileceği 7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı, yarın Ankara'da başlayacak.

OSTİM Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, son gelişmeler ışığında enerji sektörü tüm yönleriyle OSTİM'de masaya yatırılacak.

OSTİM Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Center for Energy and Value Issues iş birliğiyle düzenlenen konferansa, yerli ve yabancı birçok uzmanın yanı sıra sanayici ve akademisyenler katılacak.

23-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansta, enerji projelerinin ekonomisi ve finansmanı, enerji verimliliği ve enerji üretiminde KOBİ'lerin rolü gibi konular tartışılacak.

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Anahtar Kelimeler:
enerji Ostim Teknik Üniversitesi

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