FİNANS

Uluslararası Expermed Kongresi'nde, tüp bebek tedavisi konuşuldu

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta gerçekleştirilen III. Uluslararası Expermed Kongresi kapsamında, 17 ülkeden 350'den fazla katılımcı ile üremeye yardımcı tedavilerde kullanılan yeni teknolojiler ve yaklaşımlar masaya yatırıldı

İSTANBUL (AA) - Üreme tıbbına imza atan ve tüp bebek tedavilerinde ilkleri başaran isimler III. Uluslararası Expermed Kongresi'nde bir araya geldi.

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs'ta gerçekleştirilen III. Uluslararası Expermed Kongresi kapsamında, 17 ülkeden 350'den fazla katılımcı ile üremeye yardımcı tedavilerde kullanılan yeni teknolojiler ve yaklaşımlar masaya yatırıldı.

Üreme cerrahisi, klinik embriyoloji, androloji, üreme genetiği, immünoloji ve kök hücre tedavisindeki gelişmelerin ele alındığı kongrenin bu sene ki teması "Zor Vakalarda Kısırlığın Tanı ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar" olarak belirlenirken, standart tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç alınamayan zor vakalar için geliştirilen son teknikler, üreme uzmanları tarafından tartışıldı.

Kongrede tüp bebek tedavilerinde kullanılan uygulamaların etkinliği, güvenliği ve gelecekteki potansiyeli bağlamında gözden geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üreme Sağlığını Koruma Derneği (ÜRSAK) Kurucu Başkanı ve III. Uluslararası Expermed Kongresi başkanlarından Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, "İddialı bilimsel içeriğiyle Expermed Kongre serisi, katılımcılar için üreme tıbbındaki yeni yaklaşımların ve teknolojilerin tartışılması için eşsiz bir fırsat yarattı. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz kongre, kısırlık tanı ve tedavi modellerinin uzmanlar ve izleyiciler tarafından geniş çaplı tartışılabildiği bir gelenek haline geldi." ifadelerini kullandı.

- "Şimdiye kadar varlıklarını bile bilmediğimiz birçok kısırlık durumunu teşhis etme gücüne sahibiz"

Kongre başkanlarından Prof. Carlos Simon kişiselleştirilmiş üreme tıbbında moleküler genetik ve genomiğin rolüne dikkati çekerek, "Omics teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, şimdiye kadar varlıklarını bile bilmediğimiz birçok kısırlık durumunu anlama ve teşhis etme gücüne sahibiz. Deneyimlerimiz bize kısırlığa genel bir çözüm olarak hizmet edecek tek ve basit bir yaklaşım olmadığını göstermiştir. Bu modeller şüphesiz çok boyutlu ve disiplinler arası yaklaşımlar gerektirmektedir. Şimdiye kadar varlıklarını bile bilmediğimiz birçok kısırlık durumunu teşhis etme gücüne sahibiz." değerlendirmesini yaptı.

Ünlü üreme genetiği uzmanı Dr. Carmen Rubio ise embriyoların içinde büyütüldüğü sıvıları kullanarak embriyonun genetiğini belirleme konusunda gerçekleştirmekte oldukları çalışmaları hakkındaki son bulguları paylaştı.

Rubio, "Şu anda embriyo genetiğini anlayabilmek için her bir embriyoya mikrocerrahi uygulamak zorundayız. Ancak eğer çalışmalarımız beklenen şekilde sonuçlanırsa yakın bir süre içerisinde bu işlem yerine sadece içinde bulundukları sıvıyı incelemek yeterli olabilecek. Bu her yönü ile bu alanda bir devrim yaratabilir. İmplantasyon öncesi genetik tanı (PGT) uygulamaları çok yakında tümüyle değişecek." bilgisini paylaştı.

Verilen bilgiye göre iki yılda bir düzenlenen kongrenin bir sonraki 2021 yılında gerçekleştirilecek.

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