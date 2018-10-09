FİNANS

Uluslararası finans dünyasından TEB'e iki ödül

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 12:52 | Son Güncelleme

TEB, Euromoney dergisinin bu yıl düzenlediği Euromoney Global Nakit Yönetimi Anketi'nde iki farklı kategoride ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Euromoney dergisinin bu yıl düzenlediği Euromoney Global Nakit Yönetimi Anketi'nde iki farklı kategoride ödüllendirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Euromoney dergisi, iki farklı kategoride TEB'i ödüle layık gördü. TEB müşterilerinin Euromoney Global Nakit Yönetimi Anketi’ne verdiği cevaplar sonucu "Türkiye’de En İyi Servis Veren Nakit Yönetimi Bankası" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci seçilen TEB, "Pazar Lideri" kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı.

TEB'in başarılarıyla ön plana çıktığı Euromoney Global Nakit Yönetimi Anketi'nin bu yıl 17'ncisi düzenlendi. Yapılan araştırma, bağımsız olması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Euromoney'nin şirketlere ulaştırdığı ankette, şirketlerden nakit yönetimi alanında en çok çalıştıkları bankalar isteniyor.

TEB, 2018 yılında yine uluslararası kuruluşlar tarafından "Türkiye'de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçilirken, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran hizmetleriyle "En İyi Yeni Ürün/Hizmet" dalında ödüllendirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Ekonomi Bankası (TEB)

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