FİNANS

Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nın Türkiye seçmeleri Milli Eğitim Bakanlığı ile PTT AŞ'nin iş birliğiyle gerçekleştirildi - Yarışmada birinciliği Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesinden Fatmagül Tören aldı

Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda Türkiye'yi Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesinden Fatmagül Tören temsil edecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nın Türkiye seçmeleri Milli Eğitim Bakanlığı ile PTT AŞ'nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Bu yılki teması "En Sevdiğin Kahramanına Bir Mektup Yaz" olan yarışmaya Türkiye genelinden mektuplar gönderildi. Bu mektuplardan şartnameye uyanlar değerlendirmeye alındı. Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT AŞ yetkililerinden oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirmede ilk 3'e giren mektuplar belirlendi.

Yarışmada birinciliğe Fatmagül Tören (Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi) hak kazanırken, Tayyip Kurt (Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi) ikinci, Gülcan Çinik (Bursa Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi) üçüncü oldu. Fatmagül Tören’in mektubu "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Dünya Posta Birliğine gönderilecek.

- Yarışma 1971'den beri düzenleniyor

PTT AŞ'nin yaklaşık 2,5 yıldır İdari Konsey Başkanlığını yürüttüğü Dünya Posta Birliği, 1971'den beri "Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması" düzenliyor.

15 yaş ve altındaki gençlere yönelik yarışma, mektup yazma alışkanlığının kazanılmasına, duygu ve düşünceleri ifade etme yeteneğinin gelişmesine, posta hizmetlerinin önemine yönelik farkındalık oluşmasına ve uluslararası dostlukların pekişmesine katkı sağlıyor.

Yarışma için her yıl Dünya Posta Birliğince belirlenen tema çerçevesinde ülkeler, ulusal düzeyde yarışma gerçekleştiriyor ve birinciliğe hak kazanan mektup Dünya Posta Birliğine gönderiliyor. Birlik tarafından oluşturulan jüri, mektupları değerlendirerek yarışmanın birincisini seçiyor.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Posta Birliği Fatmagül Tören PTT AŞ Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

10 bin kişi işe alınacak

10 bin kişi işe alınacak

O ürünler ucuzlayacak

O ürünler ucuzlayacak

Milyonların gözü bu haberde!

Milyonların gözü bu haberde!

Ünlü şefin restoran zinciri iflas etti

Ünlü şefin restoran zinciri iflas etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı

Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.