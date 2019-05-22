Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda Türkiye'yi Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesinden Fatmagül Tören temsil edecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nın Türkiye seçmeleri Milli Eğitim Bakanlığı ile PTT AŞ'nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Bu yılki teması "En Sevdiğin Kahramanına Bir Mektup Yaz" olan yarışmaya Türkiye genelinden mektuplar gönderildi. Bu mektuplardan şartnameye uyanlar değerlendirmeye alındı. Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT AŞ yetkililerinden oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirmede ilk 3'e giren mektuplar belirlendi.

Yarışmada birinciliğe Fatmagül Tören (Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi) hak kazanırken, Tayyip Kurt (Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi) ikinci, Gülcan Çinik (Bursa Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi) üçüncü oldu. Fatmagül Tören’in mektubu "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Dünya Posta Birliğine gönderilecek.