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Uluslararası göç istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 10:56 | Son Güncelleme

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu - İstanbul, 2017'de 166 bin 44 kişiyle en fazla göç alan il olarak kayıtlara geçti

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,4'lük artışla 466 bin 333 kişiyi buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı.

TÜİK tarafından ilk kez idari kayıtlara dayalı üretilen verilere göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Bunların yüzde 52,3'ünü erkek, yüzde 47,7'sini kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye'den göç eden kişi sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 42,5'lik artışla 253 bin 640 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 54'ü erkekler, yüzde 46'sı kadınlar olarak belirlendi.

Geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, 25-29 yaşlarındakiler yüzde 12,3 ile en yüksek oranı oluştururken, bunu yüzde 11,6 ile 20-24, yüzde 10,8 ile 30-34 yaşlarındakiler izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göçün yüzde 15,5 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 14,4 ile 20-24 ve yüzde 12,3 ile 30-34 yaş grubu takip etti.

- En fazla İstanbul göç aldı

İstanbul, geçen yıl 166 bin 44 kişiyle en fazla göç alan il olurken, bu kenti 46 bin 475 kişiyle Ankara, 21 bin 888 kişiyle Antalya, 12 bin 31 kişiyle İzmir ve 11 bin 191 kişiyle Bursa izledi.

İstanbul aynı zamanda 75 bin 849 kişiyle en fazla göç veren il oldu. Bu kentin ardından 27 bin 379 kişiyle Ankara, 15 bin 56 kişiyle Antalya, 13 bin 946 kişiyle Bursa ve 10 bin 353 kişiyle İzmir sıralandı.

- En çok Irak'tan göç alındı

Geçen yıl ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 26,6 ile Irak vatandaşları alırken, bu ülkeyi yüzde 10,4 ile Afganistan, yüzde 7,7 ile Suriye, yüzde 5,7 ile Azerbaycan ve yüzde 5,6 ile Türkmenistan takip etti.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 20,4 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla yüzde 7,5 ile Azerbaycan, yüzde 6,7 ile Suriye, yüzde 4,6 ile Afganistan ve yüzde 4,5 ile Çin izledi.

"Yıllık göç akış istatistikleri" olarak tanımlanan yurt dışından gelen ve yurt dışına giden göç bilgileri, TÜİK tarafından 31 Aralık referans alınarak idari kayıtlara dayalı olarak ilk kez üretildi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜİK Uluslararası Göç İstatistikleri

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