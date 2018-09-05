Uluslararası göç istatistikleri

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,4'lük artışla 466 bin 333 kişiyi buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı.

TÜİK tarafından ilk kez idari kayıtlara dayalı üretilen verilere göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Bunların yüzde 52,3'ünü erkek, yüzde 47,7'sini kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye'den göç eden kişi sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 42,5'lik artışla 253 bin 640 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 54'ü erkekler, yüzde 46'sı kadınlar olarak belirlendi.

Geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, 25-29 yaşlarındakiler yüzde 12,3 ile en yüksek oranı oluştururken, bunu yüzde 11,6 ile 20-24, yüzde 10,8 ile 30-34 yaşlarındakiler izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göçün yüzde 15,5 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 14,4 ile 20-24 ve yüzde 12,3 ile 30-34 yaş grubu takip etti.