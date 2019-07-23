Uluslararası göç istatistikleri

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,8'lik artışla 577 bin 457 kişiyi buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artarak 577 bin 457 kişi oldu. Bunların yüzde 52,7'sini erkek, yüzde 47,3'ünü kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurken, 466 bin 890'ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Türkiye'den göç eden kişi sayısı geçen yıl 2017'ye göre yüzde 27,7'lik artışla 323 bin 918 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 53,3'ü erkekler, yüzde 46,7'si kadınlar olarak belirlendi.

Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 136 bin 740'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 187 bin 178'ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, 25-29 yaşlarındakiler yüzde 11,9 ile en yüksek oranı oluştururken, bunu yüzde 11,5 ile 20-24, yüzde 10,3 ile 30-34 yaşlarındakiler izledi.