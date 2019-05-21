Uluslararası GS1 Organizasyonu Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Perakende ticaretin alanı ile ilgili son günlerde bazı düzenlemeler yapmaya, kırmadan, dökmeden uygun çözümler bulmaya çalışıyoruz. GS1'in önerdiği çözümler, özellikle denetim sağlanması açısından çok önemli." dedi. Ticari ortaklar arasındaki iş birliğini geliştirme ve tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı standartlar ve çözümler geliştiren, Uluslararası GS1 Organizasyonu, bu yılki Genel Kurul toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Genel Kurul'a katılan Ticaret Bakan Yardımcısı, GS1'in tüketiciye sundukları çözümler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bakanlık olarak, ticaretin her alanında bulunduklarını dile getiren Uçarmak, ithalatta denetim, piyasa gözetimi, piyasa denetimlerinin koordinasyonunu da Ticaret Bakanlığının sağladığına işaret etti. Uçarmak, GS1 çözümlerinin, Ticaret Bakanlığının ilgi alanındaki birçok yerde kullanıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Antrepolarda, gümrüklü malların tedarik zincirinde barkod sisteminin çok başarılı şekilde uygulandığını gördük. Bunun çok faydalı ve ticari alanın bütününe hitap edecek, yeni çözümler üretecek bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Perakende ticaretin alanı ile ilgili son günlerde bazı düzenlemeler yapmaya, kırmadan, dökmeden uygun çözümler bulmaya çalışıyoruz. GS1'in önerdiği çözümlerin, özellikle denetim sağlanması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." - "Türkiye yılda 170 milyar dolar mal, 50 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştiriyor" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurulun İstanbul'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İstanbul, 82 milyar dolar ihracat hacmi, 240 milyar dolara ulaşan milli geliriyle, 130 ülkeyi geçen bir ekonomik büyüklüğe sahip. Yılda 11 milyona yaklaşan yabancı turist sayısıyla, dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 şehri arasında." dedi. İstanbul Yeni Havalimanı'nın, İstanbul'u küresel bir transit merkezi haline getireceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, katılımcılara Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yılda 170 milyar dolar mal, 50 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "İtalya ile Çin arasında, en büyük sanayi üretim hacmine sahibiz. Avrupa Birliği'nin 6. büyük ticaret ortağıyız. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil ve gıda başta olmak üzere pek çok sektörde, Avrupa'nın ana tedarikçiyiz. Son 20 senede, ülkemize gelen, pek çoğu Avrupa ve ABD kaynaklı, uluslararası doğrudan yatırım, 210 milyar dolar. Türkiye'deki bu büyük ticaret ve yatırım potansiyelini, GS1 Genel Kurulu vesilesiyle, küresel iş dünyasının da görmesini istedik." - "Alışveriş, tedarik ve lojistik de artık dijitalde" GS1 yönetimine teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, kurumsal yapısının güçlenmesiyle GS1'in çok daha etkin bir küresel iş örgütü haline geldiğinden bahsetti. Yurt dışından 90 ülkeden GS1 temsilcilerinin İstanbul'da bir araya geldiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Uluslararası GS1 Organizasyonu, ortaya koyduğu standartlar ve çözümlerle, tedarik zinciri yönetiminde, bilgi teknolojilerinin etkin biçimde kullanımını sağlıyor. Yani ticaretin küresel dili haline geliyor. Eskiden ticaretle uğraşmak, üretmek, pazarlamak, satmak, sadece fiziki emek isteyen bir işti. Şimdi Sanayi 4.0, nesnelerin interneti, kendi kendini yöneten fabrikalar, kendi kendine sipariş veren buzdolapları, kasasız alışveriş, online satın alıp, başka bir ülkedeki mağazada fiziksel değiştirmek isteyen müşteriler var.