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Uluslararası GS1 Organizasyonu Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

GS1 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: - "Gelişen trendler ve karmaşık rekabet ortamlarında tedarik zincirinin etkinliğini artıran standartlar ile aynı dili konuşan bir pazar yaratmak için GS1 olarak çalışıyoruz" - GS1 Genel Müdürü Miguel Lopera: - "Bu genel kurul, GS1'in geleceği açısından olmazsa olmaz bir önem taşımakta"

İSTANBUL (AA) - GS1 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Gelişen trendler ve karmaşık rekabet ortamlarında tedarik zincirinin etkinliğini artıran standartlar ile aynı dili konuşan bir pazar yaratmak için GS1 olarak çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası GS1 Organizasyonu Genel Kurulu'nda konuşan Yorgancılar, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de iş yapış şekillerinde yaşanan değişime dikkati çekti.

İşin pazarlama sürecine kadar her noktada ciddi bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm küresel ekonomiyi de etkisi altına alarak yeni bir sürece doğru bizleri de götürmekte. Eğer iş yapmak istiyorsak 'Ben bu sürece dahil olmak istemiyorum' deme şansımız da kalmamıştır. Öyle ki, birey olarak, firma olarak, ülke olarak küresel sisteme entegre olmak zorundayız. Bunun için de yasal düzenlemelerden karşılıklı anlaşmalara, bilgi transferinden ürün pazarlamasına kadar uymakla yükümlü olduğumuz standartların farkında olmalı ve gereğini yapabilmeliyiz. Gelişen trendler ve karmaşık rekabet ortamlarında tedarik zincirinin etkinliğini artıran standartlar ile aynı dili konuşan bir pazar yaratmak için GS1 olarak çalışıyoruz. Barkod sistemi ile ürünleri, üretim bantlarını, taşıma sistemlerini izleyerek değişen koşullar karşısında yeni çözümler üretmeye gayret ediyoruz."

- "GS1 barkodları, Dünya Ekonomisini Modernleştiren 50 Buluş listesinde"

Ender Yorgancılar, GS1 barkodlarının, BBC tarafından "Dünya Ekonomisini Modernleştiren 50 Buluş" listesine girdiğini bildirdi.

GS1 Genel Müdürü Miguel Lopera da genel kurula 90 temsilcinin katıldığını hatırlatarak, "Bu genel kurul, GS1'in geleceği açısından olmazsa olmaz bir önem taşımakta." dedi.

Migros Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Tort ise GS1 standartlarının perakendedeki etkilerine ilişkin, kendi şirketi üzerinden örneklendirdiği bir sunum yaptı.

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