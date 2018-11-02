"Bakanlık yeni dönemde ülkenin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı bir strateji belirledi." ifadesini kullanan Sözmen, bu kapsamda bakanlığın hayvancılığı destekleme, kalite ve verim artışı gibi performans artırıcı tedbirlerle hayvan sağlığı ve kayıtlılığı artıracak şekilde stratejisini düzenlediğini kaydetti.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler kapsamında konuşmacılar açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanı Halil İbrahim Sözmen de küresel gıda arzında yeterlilik olmasına karşın dağılımın dengesizliğinden dolayı açlığın önemli bir sorun olarak devam ettiğine dikkati çekti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, üniversite, sanayi işbirliği kapsamında bilgi, teknolojinin geliştirilmesi, paylaşılması ve yaratacağı katma değerden yararlanılması amacıyla sektöre önemli katkılar sunması amaçlandı.

Hayvan Besleme Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Şenköylü, kongrede 7'si yabancı olmak üzere 87 bildiriye yer verileceğini ifade etti.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Genel Sekreteri

Ahmet Ergün, kanatlı et sektöründe 2017'de piliç üretiminin 2 milyon 200 bin ton, hindi etinin 53,9 bin ton olmak üzere toplam üretimin 2 milyon 383 bin ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

2017'de beyaz et üretiminin yüzde 13, ihracatın ise yüzde 31 arttığını vurgulayan Ergün, "Sektörün ihracatı 75 ülkeye 443 bin ton olarak gerçekleşerek dünyada 5. sırada yer almaktadır. Bu bizim için gurur verici bir tablodur. İhracatta yeni pazar olarak Japonya eklenmiştir. Japonya gıda ihracatında referans bir ülkedir. Böyle bir ülkeye beyaz et girişini sağladığımız için sektörümüz adına mutluyuz." bilgisine yer verdi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkü Karakuş ise son 20 yılda yüzde 350 büyüyen yem sektörünün 25 milyon tonluk bir üretime ulaştığını bildirdi.

Her yıl yarım milyon ton artan ithalatın bugün ham madde karşılığı 3,5 milyar dolar olduğunu bildiren Karakuş,"Hızla büyüyen yem sektörüne ülkemiz bitkisel üretimi yetişememektedir." ifadesini kullandı.

