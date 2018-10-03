Uluslararası Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Türkiye'nin "onur konuğu" olarak katıldığı fuarda, Tarım ve Orman Bakanlığı stant açtı.

Ayrıca, hayvan yarışmalarının gerçekleştirileceği fuarda, teknik yenilikler sunularak, iş görüşmeleri, mesleki faaliyetler ve tarımla ilgili güncel konular üzerine konferanslar yapılacak.

Fuarda, Fransa Hayvancılık ve Genetik Birliği öncülüğünde yabancı heyetlerin de katılımıyla Büyük Uluslararası Hayvancılık Gecesi düzenlenecek. Gecede, fuardaki hayvan ırkları sergilenecek.

180 bin metrekarelik alanda açılan fuarda, 2 bin baş hayvan sergileniyor. Dünyanın en büyük ihtisas fuarları arasında kabul edilen Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nda 95 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Uluslararası Hayvancılık Fuarı, bu yıl 27'nci kez düzenlendi. Clermont-Ferrand'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan fuarda, 32 ülkeden bin 500 katılımcı firma bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve beraberindeki heyet de Türkiye'yi temsilen Clermont-Ferrand'da bulunuyor.

Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 il başkanı ve üreticilerle birlik olarak fuara katıldıklarını belirterek, "Üreticilerin yeni teknolojileri görmesi açısından çok önemli bir fuar. Bu fuarda gördüğümüz yenilikleri ülkemizde üreticilerimize aktarıyoruz. Bu sayede üretim maliyetlerini düşürebiliyoruz." dedi.

Fransa'nın kırmızı et üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Tunç, "Fransa'da üreticiler kooperatifler ve birlikler aracılığıyla birlikte hareket ediyorlar. Türkiye'nin de kendine yetecek kırmızı et üretimini yakalayabilmesi için birliklere önem vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Uluslararası Hayvancılık Fuarı, 5 Ekim'de sona erecek.

