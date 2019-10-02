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Uluslararası ISK-SODEX Fuarı kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

İklimlendirme sektörünü İstanbul’da bir araya getiren ISK-SODEX Fuarı’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Sektörün yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına her zaman destek vermeye hazırız” dedi.

Uluslararası ISK-SODEX Fuarı kapılarını açtı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - İklimlendirme sektörünü İstanbul’da bir araya getiren ISK-SODEX Fuarı’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Sektörün yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına her zaman destek vermeye hazırız” dedi.
Büyükdede fuarın açılışında yaptığı konuşmada, “1997’den bu yana düzenlenen ISK SODEX Fuarı’nın katılımcı sayısının her geçen sene artması ülkemiz ve sektörümüz için büyük bir başarı hikayesidir. 2018’de 44 ülkeden 85 bin ziyaretçinin ağırlandığı bu fuara inanıyorum ki bu sene daha fazla katılım olacaktır“ dedi. Büyükdede konuşmasında ayrıca, sektörün yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına her zaman destek vermeye hazır olduklarını ve Bakanlık olarak bu konuda ciddi adımlar attıklarını belirtti.
Havalandırma, pompa, vana ve su arıtma alanlarında faaliyet gösteren firmaların da katıldığı fuarda, enerji verimliliği ve bina otomasyon ürün grupları da görücüye çıkıyor. Ulusal ve uluslararası firmaların yoğun ilgi gösterdiği fuarın bu yıl iklimlendirme sektörü ihracatına yeni kapılar aralaması bekleniyor.
Türkiye’nin kendi öz kaynaklarının yanı sıra uluslararası doğrudan yatırımlarla da büyüyen güçlü bir ekonomi olduğunu belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, iklimlendirme sanayinin bu büyümeye en büyük katkıyı veren üretim alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“Türkiye iklimlendirme sanayii son yıllarda ciddi oranlarda büyüme kaydetti. Sektör yıl sonuna kadar 5 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyor. Hannover Messe Sodex Fuarcılık olarak Türkiye iklimlendirme sektörünün potansiyelinin farkındayız. Türkiye ekonomisi için her zaman elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu dört günlük süre zarfında iklimlendirme sektörünün bu başarısını ileriye taşıyacak dopdolu bir etkinliğe imza atacağımızı inanıyorum.”
Fuarda bu yıl Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, İtalya, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan ve Japonya gibi ülkelerden de katılımcılar yer alıyor.
Arjantin, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Fas, Filiztin, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, Hollanda’nın da dahil olduğu 44 farklı ülkeden 170’in üzerinde profesyonel satın almacı yeni ticari işbirlikleri için Türkiye’deki üreticilerle bir araya gelecek.
Türkiye’nin en başarılı kombi ustası belirleniyor
Bu yıl ikinci kez düzenlenen "ISK-SODEX Ustalar Ligi 2019" yarışmasında doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası “Türkiye’nin en iyi ustası” olarak ödüllendirilecek. (Fotoğraflı)

Uluslararası ISK-SODEX Fuarı kapılarını açtıUluslararası ISK-SODEX Fuarı kapılarını açtı

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