FİNANS

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: - "Dünyada güç merkezleri değişiyor ve değişmeye mahkum. Aktörler yer değiştiriyor ve aktörlerin yer değiştirmesi elbette sancılı" - "Bugün küresel ekonomi ve küresel finansal sistem birbirinden ayrılmaz bir hale gelmiş durumda"

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Dünyada güç merkezleri değişiyor ve değişmeye mahkum. Aktörler yer değiştiriyor ve aktörlerin yer değiştirmesi elbette sancılı." dedi.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu bu yıl 10. kez düzenleniyor.

12 ülkeden 500'den fazla akademisyen, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı sempozyum 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Sempozyumda konuşan Nebati, dünyanın ekonomik güç merkezleride sürekli yer değiştirdiğini, bunun bazen 10 yılları bazen 100 yılları bulduğunu söyledi.

Nebati, "Ama bir gerçek var. Dünyada güç merkezleri değişiyor ve değişmeye mahkum. Aktörler yer değiştiriyor ve aktörlerin yer değiştirmesi elbette sancılı." ifadelerini kullandı. Dünya siyasetinde ve ekonomisinde yüzyıllardır oyun kuran aktörlerin konumlarını yavaş yavaş kaybettiğinin altını çizen Nebati, "1980 yılında dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 70'i gelişmiş ekonomilerdeydi. Bugün yüzde 50'ler civarında. Benzer biçimde üretim merkezleride yavaş yavaş doğuya kaymaya başladı." diye konuştu.

- "Küresel finansal krizin tetikleyici sebebi insanoğlunun kazanma hırsı"

Nebati şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler konumlarını korumaya bazılarıda yeni konumlar elde etmeye çalışıyorlar. Şu anda dünyanın pek çok coğrafyasında şahit olduğumuz bu sancılar bu sürecin aslında bir parçası. Dünya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 2008'de çok önemli bir finans krizi ile karşı karşıya kaldı. Dünya ekonomisi daraldı ve bu daralma halen çözülmeye çalışılan önemli engellerden bir tanesi. Birçok ülke kriz öncesi durumuna dönmeye dönüşmeye çalışıyor, politikalar üretiyor ama ürettiği politikalarında hangi noktada nerede tıkandığını hepimiz hepbirlikte izliyor ve görüyoruz.

Küreselleşme,yani serbestleştirme dönemi, 1970'lerden bugüne etkileri gittikçe artan bir şekilde farklı yansımaları ile biz de hissediyoruz. Bugün küresel ekonomi ve küresel finansal sistem birbirinden ayrılmaz bir hale gelmiş durumda. Finans sektörünün temel fonksiyonu toplumların refah düzeylerinin artırılmasında gerekli olan kaynakların oluşturulması ve atıl kaynakların ekonomiye kazandırılarak ekonomik faaliyet iş birliğinin artırılmasıdır. Ancak bugün mevcut küresel finansal sistem bu amacı paylaşmıyor. Küresel finansal krizin tetikleyici sebebleri arasında belkide en başında insanoğlunun ne pahasına olursa olsun kazanma hırsı ortaya çıkıyor ve bu hırs hiçbir ahlak,hukuk, vicdan gözetmiyor."

PARTNERBu problemi pek ciddiye almıyoruz ama iş işten geçince tedavi edilemiyorBu problemi pek ciddiye almıyoruz ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı
MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağızMAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati

En Çok Okunan Haberler

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı

6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.