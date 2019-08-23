FİNANS

"Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı" İstanbul'da yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek olan "2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı" FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) iş birliği ile 26-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan "2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı" FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

FSMVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İslami mimari alanında çalışan farklı ülkelerden uzmanlar, kültür mirasının önemli bir bölümünü oluşturan mimari miras varlıklarının korunması, yönetimi ve geleceğe aktarımı konusunda yürütülen çalışmaları tartışmaya açmak ve sürdürülebilir kentsel gelişim konusunda farklı yaklaşımları ele almak üzere "2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı"nda bir araya gelecek.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nin ilkini 2017 yılında Kuala Lumpur'da düzenlediği "Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı-International Conference on Islamic Architectural Heritage" bu yıl 26-28 Ağustos 2019 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Mamur Çevre ve Gelecek ana temasında düzenlenecek "2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı"nda, ana temanın dışında Politika ve Yönetim, Teori ve Felsefe, Teknoloji, Tasarım İnovasyon ve Sürdürülebilir Gelişme alt temalarında hazırlanan tebliğler, 2 gün boyunca paralel oturumlarda sunulacak.

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"2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı" Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

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