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"Uluslararası İzmir İş Günleri" toplantıları başladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Ilıcak: - "Fuarın uluslararası arenadaki tanınırlılığını artırmak için ciddi anlamda çaba gösteriyoruz"

İZMİR (AA) - 88. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında düzenlenen "Uluslararası İzmir İş Günleri" toplantıları başladı.

Swissotel Büyük Efes'te düzenlenen açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Müge Varol Ilıcak, İzmir Fuarı'nın katılımcıların güçlü ticari bağlar tesis ettikleri, üst düzey devlet temsilcileri arasında görüşmelere imkan veren, dünyadaki yeniliklerin sergilendiği bir yer olması anlamında dünyada öne çıkan bir fuar olduğunu söyledi.

Fuarın kültürler arası etkileşime de katkı sağladığını vurgulayan Ilıcak, "Fuarın uluslararası arenadaki tanınırlığını artırmak için ciddi anlamda çaba gösteriyoruz. Yıllardır tanınan, 88'incisi yapılan fuarın 5 yıldır Ticaret Bakanlığı şemsiyesi altında İzmir İş Günleri adıyla destek verdiğimiz faaliyetiyle uluslararası davetler yapmak, konuklarımızı ağırlamak yoluyla bu büyük fuara katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl fuarın ortak ülkesinin Çin Halk Cumhuriyeti olduğuna değinen Ilıcak, bu katılımın iki ülke arasındaki tüm ilişkilere çok önemli ivme kazandıracağını kaydetti.

Ilıcak, Türkiye'nin EXPO Pekin 2019'da etkin bir tanıtım yaptığını belirterek, "9 Ekim tarihine kadar sürecek katılımın aradaki mesafeleri, yolları, uzaklıkları tamamen ortadan kaldırarak ülkelerimizi birbirine yakınlaştırdığını görüyoruz." dedi.

Ilıcak, geçen yıl itibarıyla Türkiye ile Çin arasındaki ticaret seviyesinin 23,6 milyar dolar olduğunu aktararak, Türkiye'nin her geçen gün güçlenen ekonomisi ile ticarette yeni iş birliği alanları yaratmak yönünde hızla ilerlediğini vurguladı.

- Fuara 40 ülkeden 190 delegasyon katılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu toplantılarda Çin ve diğer ülkelerden gelen bakanlar, iş insanları, bürokratlar düzeyinde önemli görüşmeler yapılacağını ifade etti.

Geçen yılki toplantılara 24 ülkeden katılımın gerçekleştiğini hatırlatan Soyer, bu yıl 18'i bakanlık düzeyinde 40 ülkeden 190 delegasyon katıldığını vurguladı.

Soyer, iş günleri toplantılarında Türkiye ve İzmir ekonomisindeki olanakların, potansiyel iş birliklerinin ve teknik altyapıların tanıtılacağını, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki iş birliğinin güçleneceği, bereketli iş birliklerinin kurulacağını söyledi.

- Yeni İpek Yolu'nun İzmir'e uzanması temennisi

Konuk ülkelerin de kendi ülkesinin tanıtımını yapacağını aktaran Soyer, şöyle konuştu:

"Fuarda, İzmir ve ülkemizdeki yatırım imkanlarını öğrenecekler. İzmir 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip. Liman kenti olarak hep ticaret şehri olmuştur. Araştırmacılar İzmir için 'Ön Asya'nın başkenti' tanımlaması yapmış. Biz İzmir'in bu tarihsel karakterine yaslanan yenilikçi bir strateji hazırladık. Yeni stratejimizin temel yaklaşımlarından biri ülkemiz ve dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcıları bir araya getirerek birlikte kazanmalarını sağlamak."

Soyer, İpek Yolu'nun canlandırılması üzerine çalışmalar yürütüldüğüne değinerek, bu alandaki yeni projenin Türkiye ayağının İzmir'e uzanmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcı ülkelere Türkiye ve İzmir ekonomisindeki fırsatlar, ticari potansiyeller, iş birlikleri ve teknik altyapılara ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantıların ilk gününde Senegal, Maldivler, Butan, Gambiya, Macaristan, Ekvador ve Makedonya'nın sunumları yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ'ın organizasyonuyla gerçekleşen "Uluslararası İzmir İş Günleri" toplantıları iki gün sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çin fuar Uluslararası İzmir İş Günleri

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