İZMİR (AA) - 88. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında düzenlenen "Uluslararası İzmir İş Günleri" toplantıları başladı.

Swissotel Büyük Efes'te düzenlenen açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Müge Varol Ilıcak, İzmir Fuarı'nın katılımcıların güçlü ticari bağlar tesis ettikleri, üst düzey devlet temsilcileri arasında görüşmelere imkan veren, dünyadaki yeniliklerin sergilendiği bir yer olması anlamında dünyada öne çıkan bir fuar olduğunu söyledi.

Fuarın kültürler arası etkileşime de katkı sağladığını vurgulayan Ilıcak, "Fuarın uluslararası arenadaki tanınırlığını artırmak için ciddi anlamda çaba gösteriyoruz. Yıllardır tanınan, 88'incisi yapılan fuarın 5 yıldır Ticaret Bakanlığı şemsiyesi altında İzmir İş Günleri adıyla destek verdiğimiz faaliyetiyle uluslararası davetler yapmak, konuklarımızı ağırlamak yoluyla bu büyük fuara katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl fuarın ortak ülkesinin Çin Halk Cumhuriyeti olduğuna değinen Ilıcak, bu katılımın iki ülke arasındaki tüm ilişkilere çok önemli ivme kazandıracağını kaydetti.