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Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu: - "Tamamlanan ve devam eden tüm mega projeler, kara yolu ulaşım sektörünün geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece önemli"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Yollar Federasyonu (IRF) teknik desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi'nde açıldı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tamamlanan ve devam eden tüm mega projelerin, kara yolu ulaşım sektörünün geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, "Bir o kadar önemli olduğuna inandığım diğer husus ise projelerimizi, yatırımlarımızı vitrine çıkarmamızı sağlayan ve uluslararası arenada kazandığımız haklı prestiji sergileyen fuar ve benzeri tanıtım organizasyonlarıdır." dedi.

Bu etkinliklerin; şantiyelerde ortaya konan emeğin, kazanılan başarının birer fotoğrafı ve tanığı niteliğinde olduğunu belirten Uraloğlu, 3. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nın, bu anlamda bu misyonu yüklenerek ve yükselterek devam ettireceğine inancının tam olduğunu söyledi.

2000'li yıllarda başlanan kamu-özel sektör ortaklığı projelerinin, önemli kilometre taşları olduğunu aktaran Uraloğlu, "Başarıların mutlaka yeni başarılarla ayakta kalacağının bilinciyle çalışmalarına yön veren kurumumuz, ülkemizin ve milletimizin gurur duyacağı daha birçok projeye hizmet sunmak için yoğun çaba ve mesai sarf etmektedir." dedi.

Uraloğlu, fuarda, sektörde faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlara sektörün ihtiyacı olan ve 2017'den bu yıla gelene kadar yeni teknoloji ve üstün kabiliyetlere sahip olarak üretilen, kullanıma sunulan makine, ekipman ve teçhizatları görme ve inceleme imkanı sunulduğunu anlattı.

Yurt içi ve dışından katılan sektör temsilcilerinin uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak sunum yapacakları ve önemli projeleri tanıtacakları çalıştayların da program içinde yer aldığını bildiren Uraloğlu, "Ülkemize çağ atlatan yatırımların mimarı olan, ortaya koyduğu irade ve kararlılıkla bizlere her zaman daha iyi yapma cesareti veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a, hükümetimizin değerli üyelerine destekleri ve yol gösteren tutumları için teşekkür ediyorum." dedi.

Uraloğlu'nun açılış konuşmasının fuarın açılışı yapıldı.

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- Mega projelerin en kapsamlı sunumu yapılacak

3. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nda, "Büyük İstanbul Tüneli" ve "1915 Çanakkale Köprüsü" gibi mega projelerin en kapsamlı sunumu yapılacak.

Fuarda, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Ulaştırma Hizmetlerinden Sorumlu Danışmanı ve eski Federal Ulaştırma Dairesi Başkanı Joe Toole, Washington DC'den Uluslararası Yollar Federasyonu Başkan Yardımcısı Magid Elabyad'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Nijerya, Sudan, Tayland, Gine, Malezya ve Irak'tan üst düzey yetkililer, ülkelerindeki yeni projelere ilişkin bilgi alışverişinde bulunacak.

Fuarın yapımcı şirketi MCI Fuarcılık olurken, fuarda, sektörde faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlara, sektörün
ihtiyacı olan en son teknolojileri görme ve inceleme olanağı sunuluyor.

Fuar, 6 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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3. Uluslararası Karayolları

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