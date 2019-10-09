Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolar, yani neredeyse toplam küresel ticaretin yarısına karşılık gelen bir pazara ulaşabilmektedir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Yollar Federasyonunun (IRF) teknik desteğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı kapılarını açtı.

Turhan, Congresium Ankara'daki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bu çağda yaşanan değişimlerin, başta ulaşım sektörü olmak üzere hayatın her alanına büyük ölçüde etki ettiğini söyledi.

Uluslararası standartlara uygun geliştirilen, birbiriyle entegrasyonu gözetilerek planlanan ve hayata geçirilen modern ulaşım ağına sahip olunduğunu ifade eden Turhan, bunu daha da geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Doğu ile batıyı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak küresel ticaret için önemli bir kesişme noktasında yer alan Türkiye'nin, her daim gelişmesindeki en önemli anahtarlardan birinin ulaşım altyapısı olacağını belirten Turhan, "Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolar, yani neredeyse toplam küresel ticaretin yarısına karşılık gelen bir pazara ulaşabilmektedir. Dünya haritasındaki yerimizi de göz önüne getirdiğimizde, bölgemizdeki ulaştırma faaliyetleri için doğal lojistik üs görevi konumundayız." diye konuştu.