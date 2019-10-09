Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı açıldı

-Yerli malı çağrısı

Uluslararası arenada faaliyet gösteren büyük ölçekli birçok şirketin yer aldığını anlatan Özdebir, şunları kaydetti:

"2018 başı itibarıyla inşaat sektörünün küresel ekonomideki payı yüzde 15 düzeyinde. 2025 yılına gelindiğinde inşaat sektörünün toplam ekonomideki payının gelişmiş ülkelerde yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 17 seviyesine erişeceği tahmin ediliyor. Müteahhitlik sektörümüz için dünyada yapılacak çok iş var. Yol, tünel ve köprü deyince de akla ilk inşaat sektörü gelir. İnşaat sektörünü başarıya götüren en önemli faktörlerin başında ise iş makineleri gelmekte. Hem kamu alımlarını gerçekleştiren yöneticilere, hem belediye başkanlarımıza, hem de müteahhitlerimize seslenmek istiyorum. Ankara'da dünyanın en kaliteli malını üreten ve dünyanın her tarafına satan bir makine sektörü var. İş makinesi ihtiyaçlarınızda öncelikle yerli üreticileri inceleyin. Göreceksiniz hem kalitesiyle hem rekabetçi fiyatıyla size büyük bir katkı sağlayacak. Ayrıca Türkiye'de üretilen malı tercih etmenin ülkemizin geleceği açısından önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum."

Yaklaşık 150 yerli ve yabancı firmanın stant açtığı fuar, 11 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

