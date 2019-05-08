HAVANA (AA) - Küba Turizm Bakanı Manuel Marrero Cruz, Küba'yı ziyaret eden turistlerin sayısını bu yıl 5 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Küba'da turizm sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların güvenliğini garanti ediyoruz." dedi.

Bakan Cruz ve Uluslararası Küba Turizm Fuarı'nın (FITCUBA) konuk ülkesi İspanya'nın Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera, fuarın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cruz, burada yaptığı konuşmada, Küba'da turizm sektöründeki gelişmeleri ve ülkenin bu alanda yeni dönem hedeflerini anlattı.

Bu yıl başkent Havana'nın kuruluşunun 500'üncü yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Cruz, 51 hava yolu şirketinin kente uçuş gerçekleştirdiğini ve Havana'nın 36 şehirle bağlantısının olduğunu söyledi. Cruz, özellikle kasım-nisan döneminde kente haftada 450 uçuşun yapıldığı bilgisini verdi.

- 5 milyon turist hedefi

Yabancı yatırımcılar ve hükümetlerin Küba'da turizm sektörünün gelişmesinde önemli rolü olduğuna işaret eden Cruz, "Küba'yı geçen yıl 4 milyon 732 bin kişi ziyaret etti. Rakamı bu yıl 5 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.