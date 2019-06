Uluslararası Nükleer İşçi Sendikaları Toplantısı

- "Dört işçiden birini temsil ediyoruz"

Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma ise Türkiye'nin nükleer enerji sektöründe ilerleme kararı aldığı günde itibaren enerjide örgütlü tek sendika olarak çalışmalarını hızlandırdıklarına işaret ederek "Tes-İş enerji sektöründe çalışan her dört işçiden birisini temsil etmektedir. Tüm çalışmalarımızda Türkiye'nin ekonomisini, her yıl artan enerji ihtiyacını ve vatandaşlarımızın kaygılarını dikkate alarak ilerliyoruz. Nükleer enerji ile ilgili her gelişmeyi takip ediyoruz." dedi.

Nükleer güç santrallerinin sadece elektrik üretimi açısından değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Akma, "Bizim açımızdan, nükleer santralde çalışacak işçi sayısı, çalışanların güvenliği ve diğer çalışma koşulları, santralde çalışacak işçilerin bizim mevzuatına göre çalışmaları ve sendikamızda temsil edilmeleri önem arz ediyor." diye konuştu.

Programa ABD, Rusya, İngiltere, Japonya, Belçika, Fransa, Güney Afrika, Malavi ve Ukrayna'dan nükleer enerji alanında örgütlü sendika temsilcilerinin yanı sıra Akkuyu Nükleer AŞ'den de yetkililer katıldı.