Uluslararası Perakende Kiralama Günü'nde sektörün geleceği konuşuldu

İSTANBUL (AA) - ECE Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Stefan Zeiselmaier, "Türkiye’nin büyük potansiyeline inancımız ve bağlılığımız devam ediyor. Zor günleri, birlikte iş yaptığımız perakende grupları ve yatırımcılarımızla omuz omuza aşacağız." dedi. AVM yatırımcısı ve işletmecisi ECE Türkiye tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası Perakende Kiralama Günü", perakende sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri, şirket sahipleri ve alışveriş merkezi yatırımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi. Türk perakende sektöründe zor zamanlarda oluşan fırsatlar, yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonun bu yılki ana gündem maddesi oldu. Stefan Zeiselmaier, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, ticari gayrimenkullerde sürekli bir dönüşüm sürecinden geçildiğini belirterek, alışveriş merkezlerinin, sunmakta oldukları perakende fonksiyonlarına ek olarak deneyimsel birer platform haline geldiğini vurguladı. 2019 yılında sektörde öne çıkan yaklaşımlarla birlikte ECE Türkiye’nin alışveriş merkezlerine yönelik planları ve hedeflerinden bahseden Zeiselmaier, "İçinde bulunduğumuz zor günlerde, Türkiye’de portföyümüzde bulunan alışveriş merkezlerinin başarısına odaklanıyoruz. Bu hedefe yönelik olarak her adımda hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak uygulamaları hayata geçirirken misafirlerimizle olan etkileşimimizi artıracak yenilikçi kullanımlar sunuyor ve alışveriş deneyimini zenginleştirmek üzere çalışıyoruz." diye konuştu.

Zeiselmaier, bu yıl perakende gruplarının çok kanallı müşteri deneyimini mümkün kılmak üzere online ve offline'ı daha entegre şekilde kullanacaklarını belirterek, alışveriş merkezlerinde de karma kullanımların yoğunlaşmaya devam edeceğinin vurguladı. "ECE olarak Türkiye’nin büyük potansiyeline inancımız ve bağlılığımız devam ediyor." ifadesini kullanan Zeiselmaier, zor günleri birlikte iş yaptıkları perakende grupları ve yatırımcılarla omuz omuza aşacaklarını ifade etti. - "Türk markaları yurt dışına taşımak için gerekli tüm desteği veriyoruz" ECE Yönetim Kurulu Üyesi Steffen Eric Friedlein da "Zor Zamanlarda Perakende Sektöründe Fırsatlar" başlıklı sunumunda, perakende, yeme-içme ve eğlence branşlarında faaliyet gösteren markaların geneli için geçerli olan ekonomik zorlukların, beraberinde bazı fırsatları da getirdiğini ifade etti. Her zaman yeni ve inovatif konseptlerin arayışı içerisinde olduklarını dile getiren Friedlein, bu anlamda Türk markaları yurt dışına taşımak ve potansiyellerini değere dönüştürmek için gerekli tüm desteği verdiklerinin altını çizdi.

ECE’nin geleceğin şehir merkezlerini yaratma hedefiyle, kiralama yönetiminde yenilikçi yaklaşımları öne çıkardığına dikkati çeken Friedlein, "Müşteri talepleri değişen dünyayla birlikte farklılaşıyor. Ziyaretçilerimiz artık unutulmaz deneyimlerin, etkinliklerin ve eğlencenin yanı sıra güzel bir atmosferde, kişiye özel hizmetler ile online ve offline servisleri bir arada bulmak istiyorlar. Biz de alışveriş merkezlerimizi yaşayan mekanlara dönüştürmek amacıyla sektördeki bu değişime gerek online ve offline’ı entegre etmek üzere geliştirdiğimiz çok kanallı yaklaşımla, klasik anlamdaki perakendeciliğe ek olarak getirdiğimiz yepyeni yeme-içme ve eğlence konseptleriyle öncülük ediyoruz." şeklinde konuştu. - "Gelecek döneme hazır olmak için altyapı yatırımlarına odaklanıyoruz" MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ise etkinlik kapsamında düzenlenen "Krizle Nasıl Başa Çıkarız" başlıklı paneldeki konuşmasında, perakendecilerin daima önlerine bakmasına gerektiğini belirterek, MediaMarkt olarak gelecek döneme hazır olmak için altyapı yatırımlarına odaklandıklarını söyledi.