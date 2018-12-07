FİNANS

Uluslararası Sivil Havacılık Günü

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

TSE Başkanı Adem Şahin: - "TSE'nin havacılık sektörünün gelişimine yönelik katkıları artarak devam edecektir"

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Enstitünün havacılık sektörünün gelişimine yönelik katkılarının artarak devam edeceğini bildirdi.

Şahin, Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, havalimanı, uçak ve yolcu sayısında son 16 altı yılda kaydedilen gelişmenin sektörün Türkiye'de dinamizm kazanmasına ve bu alandaki bakım, onarım, muayene, gözetim, test ve sertifikasyon işlemlerinin artmasını sağladığını vurguladı.

Söz konusu ihtiyaçlara karşılık Türk Hava Yollarının (THY) tamamı şirketin öz kaynaklarıyla finanse edilen Havacılık Bakım Onarım Merkezini (HABOM) Türkiye ve bölge havacılığına kazandırdığına dikkati çeken Şahin, TSE Yangın ve Akustik Laboratuvarı'nın, HABOM'un faaliyetlerine önemli katkılar sağladığının altını çizdi.

Şahin, TSE'nin 2015 yılı kasım ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile "hava araçları ile ilgili ürün, parça ve cihazların uçuşa elverişlilik ve sertifikasyonu” kapsamında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında iş birliğini öngören protokol imzaladığını anımsatarak, hazırladıkları yatırım planlarıyla sivil havacılığın test ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

TSE'nin sivil havacılık sektöründe bir yandan da çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla SHGM ile imzalanan protokol çerçevesinde Yeşil Havaalanı Projesi'ni de yürüttüğünü belirten Şahin, 5 yıldır başarı ile yürütülen projeye havacılık işletmelerinin ilgisinin her geçen yıl artış gösterdiğini, bu yıl TSE'ye başvuran 58 havacılık işletmesinin 159 lokasyonu için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Şahin, TSE'nin havacılık sektörünün gelişimine yönelik katkılarının artarak devam edeceğini vurguladı.

PARTNERSahibinin 20 bin avrosunu yediSahibinin 20 bin avrosunu yedi
MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağızMAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız
Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacakEgeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesaj TSE Başkanı Adem Şahin Uluslararası Sivil Havacılık Günü

En Çok Okunan Haberler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

Enflasyonla mücadeleye destek için çalışanlara bir maaş ikramiye verdiler

Enflasyonla mücadeleye destek için çalışanlara bir maaş ikramiye verdiler

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Türkiye'nin en büyük VDMK ihracına büyük talep

Türkiye'nin en büyük VDMK ihracına büyük talep

Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.