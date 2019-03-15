FİNANS

Uluslararası spor firması üretim merkezini Ağrı'ya kuracak

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

Vali Süleyman Elban: - "5 bin kişinin çalışacağı uluslararası bir spor markasının Ortadoğu ve Avrupa'daki tek üretim merkezini Ağrı'ya kazandırmış olacağız. Muhtemelen 3-5 gün sonra bir temel atma merasimimiz olacak. Fabrika muhtemelen bu istihdam sayısını 2 yıl içerisinde bulacak"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, uluslararası bir spor firmasının 5 bin kişinin çalışacağı ve Ortadoğu ile Avrupa'daki tek üretim merkezi olacak fabrikayı Ağrı'da kuracağını bildirdi.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programının ele alındığı toplantı düzenlendi.

Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven'in istihdam seferberliğine yönelik bakanlığın verdiği destekleri anlatmasıyla başladı.

Vali Elban daha sonra yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

TOBB'un bu kampanyaya destek verdiğine vurgu yapan Elban, "İçerisinden geçtiğimiz dönemin çok namüsait bir süreç olduğunu biliyoruz. Ancak öyle bir süreç olmazsa zaten istihdam seferberliği de ilan edilmezdi. Hakikaten hepimiz ailelerin bir parçasıyız. Bu ailede en önemli şey akşam tencerenin kaynaması ve o eve bir ekmeğin düzenli olarak girmesi. Aslında bizim şu anda yaptığımız şeylerden biri de aksama ihtimali bulunan bir durumun oluşmaması için çaba göstermek." diye konuştu.

- "Ağrı'da artık teker dönüyor"

Elban, birkaç yıldır ilde bir istihdam seferberliği yürüttüklerini ve üretmeye başladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrı, artık değişik sektörlerde üretiyor, Ağrı'da bu üretimlerle artık teker dönüyor. Bu sisteme yeni dahil olan iş adamlarımız bu yükü omuzlarına alıp götürmeye başladılar. Ancak bu kampanyayla belki ilave olarak mevcut ekonomik durumlarını tekrar değerlendirmelerini ve yeni alımlar yapmalarını arzu ediyoruz, tabi ki kendi durumlarını zora düşürmemek kaydıyla. İçerisinden geçtiğimiz dönem, ekonomik şartların durumu, bölgesel sıkıntılar ve ülkemiz üzerine özellikle ekonomik olarak yapılan olumsuz ve haksız saldırılar dolayısıyla herkes bir şekilde biraz yük almak durumunda kaldı."

Bakanlığın istihdam anlamında ciddi destekleri olduğunu, devletin de tüm imkanlarını kullandığına dikkati çeken Elban, toplantıya katılan iş adamlarından kendilerini zora sokmadan mevcut çalışan sayısına ek yeni alımlar yapmalarını istedi.

Elban, kentte kampanyaya aktif destek verilmesiyle işsizlik sorunun azalacağına inandığını vurgulayarak, bunun yanında ülkenin de ekonomik anlamda şahlanmaya devam edeceğini söyledi.

- Ağrı'ya 5 bin kişinin çalışacağı fabrika kurulacak

Toplantıya katılan iş adamlarından ilave istihdam konusunda taahhütlerini dinleyen Elban, valilik olarak kendilerinin de istihdama katkı sunacağını aktardı.

Elban, "Allah kısmet ederse önümüzdeki hafta, 5 bin kişinin çalışacağı uluslararası bir spor markasının Ortadoğu ve Avrupa'daki tek üretim merkezini Ağrı'ya kazandırmış olacağız. Muhtemelen 3-5 gün sonra bir temel atma merasimimiz olacak. Fabrika muhtemelen bu istihdam sayısını 2 yıl içerisinde bulacak. Bu konu duyulduktan sonra yoğun şekilde İstanbul'dan bizi arayıp kendilerine yer vermemizi isteyenler oluyor. Mutabakat sağladığımız yok, ama görüştüğümüz birkaç tane daha firma var. İnşallah önümüzdeki dönemde istihdamla ilgili sıkıntı Ağrı'da en aza inmiş olacak." dedi.

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Ağrı Ağrı Valisi Süleyman Elban ATSO İŞKUR

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