Uluslararası spor firması üretim merkezini Ağrı'ya kuracak

TOBB'un bu kampanyaya destek verdiğine vurgu yapan Elban, "İçerisinden geçtiğimiz dönemin çok namüsait bir süreç olduğunu biliyoruz. Ancak öyle bir süreç olmazsa zaten istihdam seferberliği de ilan edilmezdi. Hakikaten hepimiz ailelerin bir parçasıyız. Bu ailede en önemli şey akşam tencerenin kaynaması ve o eve bir ekmeğin düzenli olarak girmesi. Aslında bizim şu anda yaptığımız şeylerden biri de aksama ihtimali bulunan bir durumun oluşmaması için çaba göstermek." diye konuştu.

Vali Elban daha sonra yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programının ele alındığı toplantı düzenlendi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, uluslararası bir spor firmasının 5 bin kişinin çalışacağı ve Ortadoğu ile Avrupa'daki tek üretim merkezi olacak fabrikayı Ağrı'da kuracağını bildirdi.

- "Ağrı'da artık teker dönüyor"

Elban, birkaç yıldır ilde bir istihdam seferberliği yürüttüklerini ve üretmeye başladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrı, artık değişik sektörlerde üretiyor, Ağrı'da bu üretimlerle artık teker dönüyor. Bu sisteme yeni dahil olan iş adamlarımız bu yükü omuzlarına alıp götürmeye başladılar. Ancak bu kampanyayla belki ilave olarak mevcut ekonomik durumlarını tekrar değerlendirmelerini ve yeni alımlar yapmalarını arzu ediyoruz, tabi ki kendi durumlarını zora düşürmemek kaydıyla. İçerisinden geçtiğimiz dönem, ekonomik şartların durumu, bölgesel sıkıntılar ve ülkemiz üzerine özellikle ekonomik olarak yapılan olumsuz ve haksız saldırılar dolayısıyla herkes bir şekilde biraz yük almak durumunda kaldı."

Bakanlığın istihdam anlamında ciddi destekleri olduğunu, devletin de tüm imkanlarını kullandığına dikkati çeken Elban, toplantıya katılan iş adamlarından kendilerini zora sokmadan mevcut çalışan sayısına ek yeni alımlar yapmalarını istedi.

Elban, kentte kampanyaya aktif destek verilmesiyle işsizlik sorunun azalacağına inandığını vurgulayarak, bunun yanında ülkenin de ekonomik anlamda şahlanmaya devam edeceğini söyledi.