FİNANS

Uluslararası Standardizasyon Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: - "Dünyanın neresinde olursa olsun üretilen bir ürün veya hizmet diğer ülkelere kolaylıkla ulaştırılabilmekte. Artık yerel üreticilerin ülke gümrük duvarları ile korunması politikaları terk edilmektedir. Bir yandan ulusal sınırlar içerisinde ithal ürünlerle rekabet edebilmek ve diğer yandan da küresel pazarda yer alabilmek için standartlara uygun üretim yapılması zorunlu hale gelmiştir" - "Hızla gelişmekte olan Türk sanayisi ve Türk sanayicilerinin küresel ölçekte yaptıkları ihracat ve ticaret ile bunun ülke ekonomimize sağladığı katkılar dikkate alındığında, uluslararası standartlara ve standardizasyona vermemiz gereken önem açıkça görülmekte"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Dünyanın neresinde olursa olsun üretilen bir ürün veya hizmet diğer ülkelere kolaylıkla ulaştırılabilmekte. Artık yerel üreticilerin ülke gümrük duvarları ile korunması politikaları terk edilmektedir. Bir yandan ulusal sınırlar içerisinde ithal ürünlerle rekabet edebilmek ve diğer yandan da küresel pazarda yer alabilmek için standartlara uygun üretim yapılması zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Büyükdede, Uluslararası Standardizasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, her yıl 14 Ekim'in, Dünya Standartlar Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, bu tarihin Türkiye'nin ve milli standart kuruluşu Türk Standardları Enstitüsü (TSE) açısından ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Büyükdede, "Dünya Standartlar Günü, 1968 yılında TSE’nin ve aynı zamanda Türkiye adına Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı’nın Başkanı olan merhum Faruk Sunter’in teklifi ile kutlanmaya başlanmıştır. Bu anlamlı günü, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı, Avrupa Elektroteknik Komitesi ve Uluslararası Belgelendirme Ağı'nın saygıdeğer başkanları ve SMIIC Genel Sekreterimiz ile birlikte ülkemizde kutlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

- "Standartlara uygun üretim yapılması zorunlu hale gelmiştir"

Hasan Büyükdede, uluslararası standardizasyonun, uluslararası ticarette yaşanan artışla birlikte kaçınılmaz olarak tüm ülkelerin gündemindeki öncelikli konulardan biri haline geldiğini vurgulayarak, "Hızla gelişmekte olan Türk sanayisi ve Türk sanayicilerinin küresel ölçekte yaptıkları ihracat ve ticaret ile bunun ülke ekonomimize sağladığı katkılar dikkate alındığında, uluslararası standartlara ve standardizasyona vermemiz gereken önem açıkça görülmektedir." dedi.

Standardizasyon ve standartların, ülkelerin ekonomisi üzerindeki birçok yükü kaldırabilme potansiyeline sahip iken verimlilik artışına sebep olarak ülkelerin büyümesi üzerinde de pozitif etki yapan bir araç olarak öne çıktığını belirten Büyükdede, şunları kaydetti:

"Standardizasyonun ülkemizde hak ettiği gerçek yerine ve değerine ulaşabilmesi için mili standart kuruluşumuz TSE ile kendi bakanlığım da dahil tüm bakanlıklara bu yönde önemli görevler düşmektedir. Ancak tüm bu görevler içerisinde en büyük görev ise şüphesiz işin gerçek sahibi olan sanayicilerimizin bu işe gereken önemi ve değeri vermesinden geçmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun üretilen bir ürün veya hizmet diğer ülkelere kolaylıkla ulaştırılabilmekte. Artık yerel üreticilerin ülke gümrük duvarları ile korunması politikaları terk edilmektedir. Bir yandan ulusal sınırlar içerisinde ithal ürünlerle rekabet edebilmek ve diğer yandan da küresel pazarda yer alabilmek için standartlara uygun üretim yapılması zorunlu hale gelmiştir."

- "Ülkemizde ayna komitelere ilgi maalesef çok düşük seviyede"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, 4. Sanayi Devrimi'nin, bütün ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de önemli fırsatlar barındırdığını ifade ederek, üretim süreçlerini ve ekonomik yapıyı radikal bir şekilde etkileyen bu süreç konusunda bakanlığın, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile politika geliştirmeye ve farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.

TSE'nin, 4. Sanayi Devrimi'ne geçişte anahtar rol oynayacak kurumlardan biri olduğunu belirten Büyükdede, şöyle konuştu:

"Enstitümüz, gerek yeni teknolojilere geçişte ihtiyaç duyulacak uluslararası standartların hazırlanması ve takibinde gerekse de bu teknolojilerin içerdiği bilgi ve inovasyonun standartlar vasıtasıyla ülke çapında yaygınlaştırılmasında önemli görevler üstlenecektir. TSE, bugün halihazırda ülkemiz sanayicileri, akademisyenleri ve tüm ilgili tarafların katılabildiği ayna komite çalışmaları ile standartları, henüz taslak aşamasındayken ülke menfaatleri doğrultusunda şekillendirme imkanına sahiptir. Ancak ülkemizde ayna komitelere ilgi, gelişmiş ülkelerin teknik komite ve bu komitelerde çalışan uzman sayılarıyla karşılaştırıldığında maalesef çok düşük seviyededir. Bu durumun düzeltilmesi için TSE’nin yapmakta olduğu çalışmalara bakanlık olarak tam destek vermekteyiz.

Enstitü, bu alanda özellikle son 2 yılda çok önemli mesafeler katetmiştir. 2017 yılında bakanlığımız ile TSE’nin ortak çalışması sonucunda 2017-2020 dönemini kapsayan ülkemizin ilk 'Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı' yayımlandı. Bu belge doğrultusunda, girişimcilerimize önderlik eden, sanayi ve ticaret alanındaki en büyük çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TSE arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile hedeflenen, ülke sanayicilerimizin uluslararası standardizasyona katılımının teşviki ve bu konularda farkındalıklarının artırılmasıdır."

- "Enstitünün bu alandaki çalışmalarını takip edip destekleyeceğiz"

Hasan Büyükdede, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında yürütülen, Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi'nin de, standardizasyon faaliyetlerini ülke geneline yayarak sanayicileri ve ilgili diğer tarafları bu sürece doğrudan dahil etmek üzere yürütüldüğünü aktardı.

Büyükdede, geliştirilen projeler sayesinde Türkiye'de standardizasyon alanında hiç olmadıkları kadar ümitvar olduklarını ifade ederek, "Bakanlık olarak, enstitünün bu alandaki çalışmalarını takip edip destekleyeceğimizi, aynı Ar-Ge faaliyetlerine verilen destek gibi Ar-Ge sonucu ticarileşmenin yolu olan standardizasyona destek verilmesini değerlendireceğimizi de buradan paylaşmak isterim." dedi.

- Rehber köpek "Kara" ödül töreninde

Zirvede açılış konuşmalarının ardından 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla "Standardizasyon Çalışmalarına Aktif Katılım Ödül Töreni" düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, standardizasyon alanında çeşitli kategorilerde başarılı bulunan kurumların temsilcilerine ödüllerini verdi.

Ödül töreninde, Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer de kurumu adına "Aktif Ayna Komite" ödülünü aldı. Tunçer, ödülünü almaya rehber köpek "Kara" ile geldi. "Kara", salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı.

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Hasan Büyükdede TSE Uluslararası Standardizasyon Zirvesi

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