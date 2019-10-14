Uluslararası Standardizasyon Zirvesi

Erkal, dernek üyelerin standardizasyon konusunda uluslararası kurul ve komitelere görüş vermelerinin önemine dikkati çekerek, "Kurul veya komitelerin bizzat üyesi olmasak dahi toplantılara giden üyelerle sektörümüze ait bilgileri paylaşmalıyız. Bu konuda ne yazık ki istediğimiz seviyeden uzağız ama inanıyorum ki gittikçe hızlanacağız." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayiciler Derneği (İMSAD) Genel Sekreteri Aygen Erkal, TÜİK'in inşaat sektörüne dair açıkladığı verilerden hareketle, alt sektör verilerini analiz ederek, kamuoyuna inşaat malzemeleri sanayisine dair bir rapor yayınladıklarını belirterek, "Raporumuza göre, inşaat malzemeleri sektörü, otomotiv ve hazır giyimden sonra en fazla ihracat gerçekleştiren 3. sektör." dedi.

İnşaat malzemelerinin, inşaat sektörünün sanayisi konumunda olduğunu belirten Erkal, inşaat sektörünün içerinden bulunan müteahhitlerden, mimarlara, mühendislerden sanayicilere kadar çok paydaşlı yapının Türkiye ekonominin büyümesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Erkal, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) inşaat sektörüne dair verileri kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"TÜİK, inşaat malzemeleri sektörüne dair genel bir veri açıklamıyor. Biz dernek olarak bu konuyu önemsiyoruz. TÜİK'in inşaat sektörüne dair açıkladığı verilerden hareketle, alt sektör verilerini analiz ederek, kamuoyuna inşaat malzemeleri sanayisine dair bir rapor yayınlıyoruz. Raporumuza göre, inşaat malzemeleri sektörü, otomotiv ve hazır giyimden sonra en fazla ihracat gerçekleştiren 3. sektör. Sektörümüzün cari açığa katkısının da önemine dikkati çekiyorum."

Aygen Erkal, son yıllarda inşaat malzemesi sektöründe birim başı ihracat fiyatının düşmesinin sebebinin yurt içindeki rekabet olduğuna işaret ederek, "Üreticimiz ne yazık ki yeni pazarlara ulaşmak, yeni müşterileri kazanmak yerine yurt içindeki rakibimizin müşterisiyle ilgileniyor. Ona daha ucuza ürün sağlamayı teklif ediyor. Bu durum, sektöre ve ülkeye zarar veriyor." ifadelerini kullandı.