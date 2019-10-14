FİNANS

Uluslararası Standardizasyon Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 17:59 | Son Güncelleme

İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal: - "İnşaat malzemeleri sektörü, otomotiv ve hazır giyimden sonra en fazla ihracat gerçekleştiren 3. sektör" - "(Uluslararası) Kurul veya komitelerin bizzat üyesi olmasak dahi toplantılara giden üyelerle sektörümüze ait bilgileri paylaşmalıyız. Bu konuda ne yazık ki istediğimiz seviyeden uzağız ama inanıyorum ki gittikçe hızlanacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayiciler Derneği (İMSAD) Genel Sekreteri Aygen Erkal, TÜİK'in inşaat sektörüne dair açıkladığı verilerden hareketle, alt sektör verilerini analiz ederek, kamuoyuna inşaat malzemeleri sanayisine dair bir rapor yayınladıklarını belirterek, "Raporumuza göre, inşaat malzemeleri sektörü, otomotiv ve hazır giyimden sonra en fazla ihracat gerçekleştiren 3. sektör." dedi.

Uluslararası Standardizasyon Zirvesi kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Kaya'nın moderatörlüğünde "Standartlara Yön Ver" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan İMSAD Genel Sekreteri Erkal, İMSAD'ın 33 alt sektör temsilcisinden meydana geldiğini belirterek, çatı görevindeki derneğin yayın, rapor ve analizlerle sektördeki temsil gücünü artırdığını söyledi.

Erkal, dernek üyelerin standardizasyon konusunda uluslararası kurul ve komitelere görüş vermelerinin önemine dikkati çekerek, "Kurul veya komitelerin bizzat üyesi olmasak dahi toplantılara giden üyelerle sektörümüze ait bilgileri paylaşmalıyız. Bu konuda ne yazık ki istediğimiz seviyeden uzağız ama inanıyorum ki gittikçe hızlanacağız." diye konuştu.

İnşaat malzemelerinin, inşaat sektörünün sanayisi konumunda olduğunu belirten Erkal, inşaat sektörünün içerinden bulunan müteahhitlerden, mimarlara, mühendislerden sanayicilere kadar çok paydaşlı yapının Türkiye ekonominin büyümesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Erkal, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) inşaat sektörüne dair verileri kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"TÜİK, inşaat malzemeleri sektörüne dair genel bir veri açıklamıyor. Biz dernek olarak bu konuyu önemsiyoruz. TÜİK'in inşaat sektörüne dair açıkladığı verilerden hareketle, alt sektör verilerini analiz ederek, kamuoyuna inşaat malzemeleri sanayisine dair bir rapor yayınlıyoruz. Raporumuza göre, inşaat malzemeleri sektörü, otomotiv ve hazır giyimden sonra en fazla ihracat gerçekleştiren 3. sektör. Sektörümüzün cari açığa katkısının da önemine dikkati çekiyorum."

Aygen Erkal, son yıllarda inşaat malzemesi sektöründe birim başı ihracat fiyatının düşmesinin sebebinin yurt içindeki rekabet olduğuna işaret ederek, "Üreticimiz ne yazık ki yeni pazarlara ulaşmak, yeni müşterileri kazanmak yerine yurt içindeki rakibimizin müşterisiyle ilgileniyor. Ona daha ucuza ürün sağlamayı teklif ediyor. Bu durum, sektöre ve ülkeye zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Katma değeri yüksek ürünlerin üretilemeyişinin de ihraç birim fiyatının azalmasına sebep olduğunu belirten Erkal, Türkiye'nin pazarda rakiplerinin Çin, Malezya ve Polonya gibi akıllı ürün geliştirmeyen ülkeler olduğunu kaydetti.

Erkal, inşaat malzemelerinin dijitalleşmesi konusunda dünyada genel kabul görmüş standartların bulunmadığını vurgulayarak, dernek olarak kendilerinin TSE ile iş birliğine giderek yapı bilgi modellemesinde kullanılan kavramların standarda ulaşması için çalıştıklarını söyledi.

- "Haberleşme patent havuzu, patent satışını hızlandırır"

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Dr. Tuncer Baykaş ise panelde elektronik haberleşme konusunda uluslararası platformlarda gündemdeki standartlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Baykaş, Türkiye'deki işletmelerin uluslararası standart toplantılarına katılmasının önemini vurgulayarak, söz konusu firmaların odalar, üniversiteler ya da kamu kurum ve kuruluşlarından teşvik alması gerektiğini söyledi.

Bulut enstitülerinin kurulmasının standardizasyona katkı sağlayacağına işaret eden Baykaş, Türkiye'de haberleşme patent havuzunun oluşturulmasının patent satışını hızlandıracağını kaydetti.

Baykaş, Türkiye'nin dünya çapında haberleşme akreditasyon merkezine ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Bence özellikle İsviçre'de haberleşme standartları elçimiz bulunmalı. Bilgi ekonomisi dediğimiz şey aslında üretmediğimiz şeyi nasıl kazanca dönüştürebiliriz meselesi. Patentler de bunun bir başka bir deyişi oluyor. Biz de bu işe özel olarak mesai harcamalıyız." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık da katılımcılara TSE'deki gıda standardizasyon sürecini anlattı.

Artık, kendisinin birçok uluslararası standart oluşturma kurul ve komisyonunda üye olduğunu belirterek, standardizasyon konusuna Türkiye'den daha fazla ilgi ve alaka olmasının ürün bazlı ihracatın artmasına katkı sağlayacağını belirti.

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İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal Uluslararası Standardizasyon Zirvesi

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