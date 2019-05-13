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"Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu" Antalya'da başladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin toplantı, konferanslar ve sergi, düğün gibi kategorilerde, dünyadan çektiği turist sayısını ve ülkenin bu alanlarda pazar payını artırmak için, bu yıl dördüncüsü düzenlenen International MICE&Wedding Forum-IMWF2019 Antalya'da kapılarını açtı - 16 Mayıs'a kadar devam edecek olan IMWF'de, acente ve bu acentelerle görüşmeye gelen otel, havayolu şirketi ve sektör tedarikçisi ve yöneticisi, yabancı sosyal medya bloggerları ve gazeteciler Antalya'ya geldi

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde başladı.

Türkiye'nin toplantı, konferanslar ve sergi, düğün gibi kategorilerde, dünyadan çektiği turist sayısını ve ülkenin bu alanlarda pazar payını artırmak için, bu yıl dördüncüsü düzenlenen International IMWF2019 Antalya'da kapılarını açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, Türk Hava Yolları ana partnerliğinde, IMWF ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Hindistan, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve Dubai başta olmak üzere çok sayıda ülkeden, uluslararası destinasyon düğünleri, kongre, toplantı ve etkinlik sektörüne yön veren karar vericiler bir araya geldi.

Bu sene 16 Mayıs'a kadar devam edecek olan IMWF, acenteler ve bu acentelerle görüşmeye gelen otel, hava yolu şirketi ve sektör tedarikçisi ve yöneticisi, yabancı sosyal medya bloggerları ve gazetecileri Antalya'da buluşturuyor.

IMWF 2019, uluslararası destinasyon düğünleri, kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyi isimlerini Antalya'da bir araya getiren forumda, sektörde kendini artık kanıtlamış Türkiye'nin dünya pazarındaki payını artırmak hedefleniyor.

- "Başvurular içerisinden en iyi, etkili olanları seçerek Türkiye'ye getirdik"

IMWF Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, açılıştaki konuşmasında forum kapsamında, dünyadaki MICE ve destinasyon düğün sektöründeki en iyi isimleri bir kez daha Antalya'da buluşturduklarına işaret ederek, geçen sene gerçekleştirilen etkinliğin, dünyadaki taleplerde ciddi bir artışa yol açtığını söyledi.

Ersoy, onun yansıması olarak IMWF 2019'a rekor düzeyde bir katılım başvurusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bu başvurular içerisinden en iyi, etkili olanları seçerek bir araya getirdik. Sektörün tam kalbinde yer alırken, bir yandan da sektör fenomeni Sabbas Joseph'in, uluslararası danışma kurulumuza dahil olması ile tüm yıl boyunca IMWF için uluslararası çapta bir iletişim çalışması yürüttük.

Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tanıtma Genel Müdürlüğü ile eş güdüm içerisinde ülke tanıtım stratejimiz doğrultusunda ortak bir vizyon dahilinde ilerledik. Sektör olarak uluslararası rekabette ne kadar güçlü bir konumda olduğumuzun anlaşılması adına IMWF önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Tüm bileşenleriyle turizmin, gelişime açık yanları ile uluslararası rekabette en güçlü sektörümüz olduğunu defalarca gösterdi. Bu yönde sektörün öz güven anlamında ihtiyaç duyduğu farkındalığa varması anlamında IMWF önemli bir örnek teşkil etti."

IMWF 2019 ile ülke tanıtımına ve Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer yaratmak için çalıştıklarını dile getiren Ersoy, yapılacak ikili görüşmelerden önemli çıkarımlar beklediklerini bildirdi.

Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Hindistan başta olmak üzere dünya düğün sektörüne yön veren premium düğün acentelerinin CEO düzeyinde katılım sağladığı zirvenin, Hindistan ve Türkiye turizm tarihindeki en büyük tanıtma hareketi olduğuna dikkati çekerek, "Zirve, Hint etkinlik sektörü başta olmak üzere global etkinlik sektörüne, Antalya'nın tanıtılması için büyük önem taşıyor." dedi.

Wizcraft International Entertainment kurucu ve yöneticisi Sabbah Joseph ise, Türkiye'nin lokasyonunun önemine değinerek, Antalya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliği, alt yapı olanakları ve hizmet kalitesi ile büyük avantaj barındırdığını, IMWF'ın bölgenin cazibe merkezi olmasına katkı sağladığını söyledi.

- Dünyadan gelen misafirler, Aspendos Antik Tiyatrosunda ağırlanacak

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen paneller, tanıtımlar, stantlar ve birebir randevulu görüşmelerle, Türkiye'nin düğün ve MICE destinasyonu olarak tercih edilmesi ve her sene daha da büyüyen pazardaki payının artırılması amaçlanıyor.

Bugün gerçekleştirilecek açılış töreninin ardından etkinlik, salı günü B2B görüşmeler ve IMWF katılımcıları için özel hazırlanan Aspendos Antik Tiyatrosundaki organizasyon ve çarşamba günü Antalya'nın tarihi ve kültürel dokusunun tanıtılması amacıyla düzenlenecek gezi ve sosyal aktivitelerle devam edecek.

Etkinlik 16 Mayıs'ta sona erecek.

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düğün etkinlik fuar Kongre Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu

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