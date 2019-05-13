"Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu" Antalya'da başladı

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde başladı. Türkiye'nin toplantı, konferanslar ve sergi, düğün gibi kategorilerde, dünyadan çektiği turist sayısını ve ülkenin bu alanlarda pazar payını artırmak için, bu yıl dördüncüsü düzenlenen International IMWF2019 Antalya'da kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, Türk Hava Yolları ana partnerliğinde, IMWF ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Hindistan, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve Dubai başta olmak üzere çok sayıda ülkeden, uluslararası destinasyon düğünleri, kongre, toplantı ve etkinlik sektörüne yön veren karar vericiler bir araya geldi. Bu sene 16 Mayıs'a kadar devam edecek olan IMWF, acenteler ve bu acentelerle görüşmeye gelen otel, hava yolu şirketi ve sektör tedarikçisi ve yöneticisi, yabancı sosyal medya bloggerları ve gazetecileri Antalya'da buluşturuyor. IMWF 2019, uluslararası destinasyon düğünleri, kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyi isimlerini Antalya'da bir araya getiren forumda, sektörde kendini artık kanıtlamış Türkiye'nin dünya pazarındaki payını artırmak hedefleniyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti PİYASALAR

- "Başvurular içerisinden en iyi, etkili olanları seçerek Türkiye'ye getirdik" IMWF Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, açılıştaki konuşmasında forum kapsamında, dünyadaki MICE ve destinasyon düğün sektöründeki en iyi isimleri bir kez daha Antalya'da buluşturduklarına işaret ederek, geçen sene gerçekleştirilen etkinliğin, dünyadaki taleplerde ciddi bir artışa yol açtığını söyledi. Ersoy, onun yansıması olarak IMWF 2019'a rekor düzeyde bir katılım başvurusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Biz de bu başvurular içerisinden en iyi, etkili olanları seçerek bir araya getirdik. Sektörün tam kalbinde yer alırken, bir yandan da sektör fenomeni Sabbas Joseph'in, uluslararası danışma kurulumuza dahil olması ile tüm yıl boyunca IMWF için uluslararası çapta bir iletişim çalışması yürüttük. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tanıtma Genel Müdürlüğü ile eş güdüm içerisinde ülke tanıtım stratejimiz doğrultusunda ortak bir vizyon dahilinde ilerledik. Sektör olarak uluslararası rekabette ne kadar güçlü bir konumda olduğumuzun anlaşılması adına IMWF önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Tüm bileşenleriyle turizmin, gelişime açık yanları ile uluslararası rekabette en güçlü sektörümüz olduğunu defalarca gösterdi. Bu yönde sektörün öz güven anlamında ihtiyaç duyduğu farkındalığa varması anlamında IMWF önemli bir örnek teşkil etti."