Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu

Antalya'da düzenlenen ve 60 ülkeden 300 organizasyon şirketi temsilcisinin katıldığı, Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumunun (International MICE&Wedding Forum-IMWF) açılışı gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Belek Turizm Bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen forumun açılışında, Türkiye'nin misafir odası, Akdeniz'in incisi Antalya'nın, dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Akdeniz'e yaklaşık 650 kilometre sahili olan, sahil boyunca 404 beş yıldızlı oteli ve tatil köyü, yaklaşık 900 bin yatak kapasitesi, çok önemli spor, toplantı ve kongre merkezleri bulunan Antalya'da, G-20 Liderler Zirvesi başta olmak üzere önemli organizasyonların yapıldığını anlatan Karaloğlu, IMWF'nin Antalya'da yapılmasını da çok önemsediklerini bildirdi.

Kentin aynı zamanda ciddi bir tarihi zenginliği bulunduğunu ifade eden Karaloğlu, forumun yapıldığı otele 30 kilometrelik çapta en az 5-6 antik şehir ve antik tiyatroyu gezme imkanı bulunduğunu dile getirdi.