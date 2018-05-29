FİNANS

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen foruma, 60 ülkeden 300 organizasyon şirketinden temsilci katılıyor

Antalya'da düzenlenen ve 60 ülkeden 300 organizasyon şirketi temsilcisinin katıldığı, Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumunun (International MICE&Wedding Forum-IMWF) açılışı gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Belek Turizm Bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen forumun açılışında, Türkiye'nin misafir odası, Akdeniz'in incisi Antalya'nın, dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Akdeniz'e yaklaşık 650 kilometre sahili olan, sahil boyunca 404 beş yıldızlı oteli ve tatil köyü, yaklaşık 900 bin yatak kapasitesi, çok önemli spor, toplantı ve kongre merkezleri bulunan Antalya'da, G-20 Liderler Zirvesi başta olmak üzere önemli organizasyonların yapıldığını anlatan Karaloğlu, IMWF'nin Antalya'da yapılmasını da çok önemsediklerini bildirdi.

Kentin aynı zamanda ciddi bir tarihi zenginliği bulunduğunu ifade eden Karaloğlu, forumun yapıldığı otele 30 kilometrelik çapta en az 5-6 antik şehir ve antik tiyatroyu gezme imkanı bulunduğunu dile getirdi.

2018'i Perge Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Karaloğlu, "Perge Antik Kenti şu anda bulunduğunuz otele 15 kilometre uzakta. Bu salonda bulunan bütün dostlarımızı Antalya'dan ayrılmadan önce Perge'yi görmelerini arzu ediyorum." dedi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da KKTC'nin düğün organizasyonları için çok güzel bir ada olduğunu söyledi. Bu yıl düğün organizasyonlarıyla ilgili adada rezervasyonların alındığını kaydeden Ataoğlu, KKTC'nin doğasıyla, yüksek standarttaki hizmet kalitesi ve lüks otelleriyle düğün organizasyonları için çok güzel bir destinasyon olduğunu kaydetti.

Forum genel direktörü Necip Fuat Ersoy da 1 Haziran'a kadar sürecek forumda önemli oturumların yapılacağını, değişik ülkelerden gelen organizasyon şirketlerinin birbirleriyle tanışacaklarını, dostluk kuracaklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya IMWF Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu

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