BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde düzenlenen "Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi" başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Doç. Dr. Talat Ulussever, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, üzerinden 10 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, yaşanan finansal krizin etkilerinin hala dünya ekonomisinde ve özellikle finansal sistemde hissettirmeye devam ettiğini olduğunu söyledi.

Ulussever, dünya çapında gerçekleşen sınır ötesi sermaye hareketlerinin 2007 yılındaki seviyesine nazaran yüzde 65 oranında düşüş kaydettiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Bununla beraber, finansal alanda küreselleşme sürecinin bittiğinden bahsetmek söz konusu olmasa gerek. Yaşadığımız kriz bütün dünyanın dersler çıkarmasına vesile olmuş, bundan sonraki dönemde dünyada daha istikrarlı ve sağlam bir finansal sistemin oluşturulmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bugün, dünya finans sisteminde daha çok ülkenin yer aldığını, gelişmekte olan ülkelerin birbiriyle daha sıkı ilişki içinde bulunduğunu ve böylelikle dünya finans sisteminin yapısının da her geçen gün değiştiğini görüyoruz. Bu duruma gelinmesinde tabii ki teknolojik gelişmelerin sınır ötesi sermaye ticaretini daha kolaylaştırıp ucuzlatmasının payı da yadsınamaz. Ancak bu teknolojik gelişmelerin finans piyasalarına olan olumlu katkıları yanında özellikle düzenleyici kurumların üzerinde durmasını gerektiren çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini önemle vurgulamak isterim."