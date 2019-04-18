Uluslararası yatırım pozisyon açığı Şubat’ta 362.9 milyar dolar (2)

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İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2018 yıl sonundaki 355.2 milyar dolardan, Şubat ayı sonunda 362.9 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Şubat sonunda yüzde 4.0 artışla 243.6 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 3.3 artışla 606.55 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre;

“Rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.6 artışla 100.1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2.3 artışla 91.1 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7.3 artışla 47.9 milyar dolara yükseldi.

“Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.5 artışla 141.8 milyar dolara yükseldi.

“Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.8 artarak 151.2 milyar dolara yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 18.3 artışla 35.1 milyar dolara, , Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 9.6 artışla 52.8 milyar dolara yükselirken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1.6 düşüşle 18.2 milyar dolara geriledi.

“Diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0.7 artarak 313.6 milyar dolara yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.5 artarak 32.3 milyar dolar, lira mevduatı yüzde 10.6 artarak 15.5 milyar dolar oldu.

“Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3.1 azalışla 79 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.3 azalışla 105,5 milyar dolara geriledi.”

