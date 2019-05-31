“Uluslararası Yılın En İyi Motoru” unvanı yine Ferrari’nin

İSTANBUL(AA) - 1999 yılından bu yana düzenlenen ‘Yılın Motoru Ödülleri’nin 2019 sonuçları açıklandı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre son 8 yılda “4 litre üstü” ve “Yılın Performans Motoru” kategorilerinde aldığı ödüllerle organizasyona damgasını vuran Ferrari, 2019 yılında da ödül rekoruna imza attı. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da “Yılın Motoru” ve “Yılın Performans Motoru” ödüllerine layık görülen, Ferrari’nin 3,9 litrelik çift turbo beslemeli V8 motoru, dördüncü kez “Uluslararası Yılın En İyi Motoru” ödülünü kazandı.

Bu yıl tam 4 farklı ödül alan Ferrari, toplam ödül sayısını 31’e çıkararak spor otomobil üreticileri arasında “en çok ödül alan marka” konumunu korudu. Ferrari 488 Pista’da kullanılan 3,9 litrelik çift turbo beslemeli, 720 HP gücündeki V8 motor, “Yılın Performans Motoru” unvanını almasının haricinde; “650 HP Üstü Motorlar” kategorisinde elde ettiği birincilikle markayı 3. ödülüne ulaştırmayı başardı. Biturbo özellikli V8 motorun Portofino ve GTC4 Lusso T modellerinde kullanılan versiyonu ise “550-650 HP Arası Motorlar” klasmanında zirvede yer alarak bu sene Ferrari’ye dördüncü ödülü kazandırdı

