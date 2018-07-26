FİNANS

Ulusoy’un Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı oteli icradan satışa çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Ulusoy’un Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı oteli icradan satışa çıktı

AYDIN ​​(AA) - Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'a ait Fantasia De Luxe Otel, Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğünce satışa çıkarıldı.

Beş yıldızlı otelin satış ihalesi eylül ayında yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde otelin icradan satışı 8 Ekim’de yenilenecek.

Fantasia Hotel De Luxe'nin Genel Müdürü Haluk İlker İldiri, gazetecilere yaptığı açıklamada, icranın, otele ait bir borçtan gelmediğini söyledi.

Başka bir ilde yapılan yatırımlarda otelin teminat gösterildiğini aktaran İldiri, "Hukuki bir prosedür işliyor. Engel olma veya gizleme durumumuz yok. İcraya konu olan borç Fantasia otelin borcu değil. Sinop’ta kurulan enerji şirketi için bankadan kredi alınmıştı. Kardeş şirket olduğu için kefalet durumu söz konusu. Enerji şirketi sıkıntı yaşayıp, kredilerini ödeyemeyince banka kefile yöneldi. Bir ihtilaf söz konusu olduğu için bu aşamalara kadar gelindi. Görüşmeler devam ediyor. Belki satışa gitmeye bile gerek kalmadan sorun çözülecek.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
haluk ulusoy icra otel satış

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