"Un ihracatındaki birinciliğin ekonomiye büyük katkısı var"

ZAFER GÖDER - Uluslararası Tahıl Bilim ve Teknolojisi Birliği (ICC) Başkanı Prof. Dr. Hamit Köksel, "Yaklaşık son 5 yıldır Türkiye un ihracatında dünya birincisi. Bunun da ülke ekonomimize büyük bir katkısı var. Buğday ve buğday ürünleri ülke ekonomisi için çok önemli." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Köksel, Bolu, Kastamonu ve Kars'ta çok farklı yerel buğdaylar yetiştiğini ama bunların genel buğday türlerinden ayrılamayacağını, dolayısıyla da toplumun beslenmesi ve ülke ekonomisi için buğdaydan bir bütün halinde faydalanılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de buğday konusunda yapılan olumsuz yorumların kendilerini üzdüğünü ifade eden Köksel, şunları söyledi:

"Maalesef tıp kökenli bazı hocalar buğday uzmanı olmadığı halde ahkam keserek konuyu saptırıyorlar. Biz buğdayı dışarıdan alıyoruz. Ama çok daha fazlasını un olarak satıyoruz. Yaklaşık son 5 yıldır Türkiye un ihracatında dünya birincisi. Bunun da ülke ekonomimize büyük bir katkısı var. Buğday ve buğday ürünleri ülke ekonomisi için çok önemli, sağlığımız için de. Buğday da çok yararlı, sağlıklı bileşenler var. Bizim bunları toplum beslenmesinde bilgi kirliliği yaratmadan kullanmamız gerekiyor. Yavaş yavaş beyaz ekmek tüketimini azaltıp, tam tahıl tüketimini artırmamız gerek. Diğer tahıllarla da birleştirmemiz gerek."