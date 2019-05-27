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UNDP Başkanı ortaklığı değerlendirmek üzere Türkiye'de

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 17:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Türkiye’nin UNDP ile uzun süredir devam eden ortaklığını değerlendirme amacıyla İstanbul ve Ankara’yı ziyaret ediyor.

UNDP Başkanı ortaklığı değerlendirmek üzere Türkiye'de

İstanbul, 27 Mayıs (DHA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Türkiye’nin UNDP ile uzun süredir devam eden ortaklığını değerlendirme amacıyla İstanbul ve Ankara’yı ziyaret ediyor.
Steiner, Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile birlikte 21’inci yüzyılda sürdürülebilir kalkınma finansmanının tartışılacağı İstanbul Kalkınma Diyalogları’nın (IDD) açılışına katılacak.
İki taraf arasında 2011 yılında imzalanan Ortaklık Çerçeve Anlaşması, tarafların ortaklığı ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde daha da genişletmesini hedeflerken, anılan çerçevenin bir parçası olarak Türkiye, UNDP’nin Avrupa ve Orta Asya bölgesel programına katkıda bulunuyor ve İstanbul Bölge Ofisi’ni destekliyor.
UNDP’nin Türkiye’yi kapsayan ulusal programı kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim, iklim değişikliği ve çevrenin korunması olmak üzere üç ana bileşenden oluşuyor. (Fotoğraflı)

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