UNDP Başkanı’ndan Türkiye ile daha güçlü ortaklık çağrısı

İstanbul, 29 Mayıs (DHA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, ilk kapsamlı Türkiye ziyaretinde Türkiye ile daha güçlü bir ortaklık yapılması çağrısı yaptı.

Steiner, İstanbul ve Ankara’da hükümet ve iş dünyasından liderler, yatırımcılar, Türkiye’de UNDP’nin ortağı olan BM kuruluşlarının başkanları ve diplomasi camiasının üyeleri ile görüştü ve UNDP’nin düzenlediği İstanbul Kalkınma Diyalogları’nın açılışını yaptı.

Steiner, “Türkiye ve UNDP, 50 yılı aşkın süredir iş birliği yapıyor. Türkiye son yıllarda 3.6 milyondan fazla Suriyeli mülteci için umut ışığı oldu. UNDP’nin Türkiye’deki çalışmalarının gelecekteki seyri ile ilgili yaptığımız samimi görüşmeler değerliydi ve devam eden ortaklığımızdan dolayı heyecan duyuyorum” dedi.

UNDP Başkanı ve kendisine eşlik eden Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, UNDP’nin Türkiye’de, bölgede ve dünyadaki faaliyetlerine Türk hükümetinin desteğini ele almak için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşmeler kapsamında Türk Hükümeti, UNDP programlarına üç yıl boyunca yıllık 4 milyon dolar ek katkı sunmayı taahhüt etti. 2011 yılında taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye, UNDP’nin Avrupa ve Orta Asya bölgesel programına 15 milyon dolar tutarında katkıda bulunmuştu.

Türkiye’nin UNDP’nin programlı çalışmalarını hem bölgesel hem de küresel boyutta desteklemesinin öneminin altını çizen Steiner, “Umuyorum ki, gelecekte ortaklığımızı bu temel üzerine inşa etmeye devam ederiz. Son dönemde verilen sözler, bunun göstergesi” dedi.

Yaklaşık 50 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteren UNDP, önemli reformlarda ve dış ticaret ile finans dünyasına açılma süreçlerinde ülkenin kalkınma planlamalarına destek verdi.

UNDP Başkanı ve beraberindeki heyet, İstanbul’da iş dünyası temsilcileri ile de bir araya geldi ve özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacak yenilikçi ortaklık ve modeller geliştirmedeki rolünü vurguladı. Steiner, “Türkiye, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkaslar’ın kalkınmasında önemli bir rol üstlenen Türk iş dünyası için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda etkinliklerini artıracak yeni önemli fırsatlar var” dedi.

2030 Gündemi ve finansal piyasalar arasında bağlantı kurulabilirse, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın Türkiye’de ve her yerde mümkün olabileceğini belirten Steiner, “Özel varlıklardaki trilyonlarca doları Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına destek olan kamu politikalarıyla buluşturmak acil bir zorunluluk ve bizi iyi bir geleceğe götürecek olan yol” dedi. (Fotoğraflı)