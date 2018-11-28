FİNANS

UNEP: İki derece hedefinin tutturulması için üç kat çaba gerekiyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) Emisyon Açığı Raporu’nda, küresel emisyon ve iklim eylemi yıllık değerlendirmesine göre, küresel ısınmayı 1.5 derece limitinde tutma olasılığının azaldığı ancak hala mümkün olan 2.0 derece hedefinin tutturulması için ülkelerin üç misli çaba göstermesi gerektiği belirtildi.

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) Emisyon Açığı Raporu’nda, küresel emisyon ve iklim eylemi yıllık değerlendirmesine göre, küresel ısınmayı 1.5 derece limitinde tutma olasılığının azaldığı ancak hala mümkün olan 2.0 derece hedefinin tutturulması için ülkelerin üç misli çaba göstermesi gerektiği belirtildi.
Raporda, küresel CO2 emisyonları, üç yıllık bir düşüşün ardından, 2017 yılında yükseldiği ve sera gazı emisyon azaltım açığı 2030’a kadar kapanmadığı takdirde 2.0 derece hedefinin gerçekleştirilme ihtimali son derece düşük olduğunun altı çizildi.
UNEP tarafından yapılan en önemli yıllık değerlendirme çalışması olan bu rapor, 2030 yılında beklenilen emisyon düzeyleri ile 2.0 derece / 1.5 derece hedefleriyle uyumlu emisyon düzeyleri arasındaki fark olarak tanımlanan “emisyon açığı”nın nihai bir değerlendirmesi yapıldı. Raporda, ulusal emisyon azaltım çalışmaları ve Paris Anlaşması’nın temelini oluşturan Ulusal Katkı Beyanlarına (NDC) dair en son rakamlara yer verilirken, küresel emisyonların 53.5 GtCO2e ile tarihteki en üst düzeye çıktığını ve düşüşe geçeceğine dair herhangi bir belirti olmadığını ortaya koyuyor.
Raporda yapılan değerlendirmeye göre, 2030 yılı itibarıyla (küresel emisyonlarının yüzde 60’nı teşkil eden) sadece 57 ülkenin emisyonları inişe geçecek.
Rapor emisyon açığı rakamlarının her zamankinden daha büyük olduğunu gösterirken, ülkelerin konu ile ilgili çalışmalarını 2.0 derece hedefini tutturmak için üç misli ve 1.5 derece hedefi için beş misli arttırmaları gerektiği belirtildi.
BM Çevre Programı Direktör Yardımcı Joyce Msuya, “IPCC raporu küresel bir yangın alarmı ise, bu rapor da bir ‘kundak soruşturması’. Bilim bu konuda çok açık; gördüğüm tüm iddialı iklim eylemlerine rağmen, hükümetlerin daha hızlı ve ivedilikle hareket etmeleri gerekiyor. Bu yangını söndürecek yöntemler elimizin altındayken, biz yangını körüklemeye devam ediyoruz” dedi.
Rapora göre, mevcut trendlerin devamı durumunda yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmanın 3.2 dereceye çıkması ve sıcaklık artışının hızlanarak devam etmesi muhtemel.
BM Çevre Programı Başuzmanı bilim insanı Jian Liu “Hükümetler düşük emisyonlu alternatifleri desteklemek için mali politika önlemlerini kabul ederek ve fosil yakıtlara vergi getirerek, enerji sektöründe doğru yatırımların hayata geçmesini sağlayabilir ve karbon emisyonlarını önemli miktarda azaltabilir. Bu yaklaşın yani mali politikaları düşük karbona geçiş için bir teşvik olarak kullanılma potansiyeli gün geçtikçe daha fazla kabul görmekte.
“Halihazırda, küresel emisyonların yaklaşık olarak yüzde 15’ni kapsayan 51 adet karbon ücretlendirme girişimi başlatıldı ya da belirlenmiş durumda. Tüm fosil yakıt teşvikleri durdurulduğu takdirde, 2030 yılına kadar küresel emisyonlarda yüzde 10’luk bir azaltım yapılabilir. Karbon ücretini doğru belirlemek de çok büyük önem taşıyor” dedi.

PARTNERŞeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanması sosyal medyayı salladıŞeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanması sosyal medyayı salladı
Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”
Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdıCarrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

ABD'de dev dava! 16 bankadan milyar dolarlık tazminat istediler

ABD'de dev dava! 16 bankadan milyar dolarlık tazminat istediler

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı

Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı

Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı 

Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı 

ATB Başkanı Bilgiç: Beyaz altının merkezi Çukurova'dır

ATB Başkanı Bilgiç: Beyaz altının merkezi Çukurova'dır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.