FİNANS

Unilever atıksız bir dünya için "plastik taahhütlerini" açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 17:43 | Son Güncelleme

Unilever, 2025 yılına kadar, 100 bin tondan fazla plastik ambalaj malzemesini ortadan kaldıracağını ve sattığından daha fazla plastik ambalajı toplayarak işleyeceğini duyurdu.

İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Unilever, 2025 yılına kadar, 100 bin tondan fazla plastik ambalaj malzemesini ortadan kaldıracağını ve sattığından daha fazla plastik ambalajı toplayarak işleyeceğini duyurdu.
Türkiye’de OMO, Dove, Domestos ve Knorr gibi markaların üreticisi Unilever, plastik atıkları azaltma ve plastikler için döngüsel bir ekonomi yaratmaya yardımcı olma yönünde yeni ve iddialı taahhütler açıkladı.
Buna göre Unilever 2025 yılına kadar:
• Net plastik ambalaj kullanımını 100.000 tondan fazla azaltarak ve geri dönüştürülmüş plastik kullanımını hızlandırarak birincil plastik kullanımını yarı yarıya azaltmayı,
• Sattığından daha fazla plastik ambalajın toplanmasına ve işlenmesine yardımcı olmayı taahhüt etti.
Bu taahhütle Unilever, tüm ürünlerinde net plastik azaltımı konusunda taahhüt veren ilk büyük küresel tüketici ürünleri şirketi oldu.
"Plastiğin belli bir yeri var, ama bu yer kesinlikle doğa değil!” diyen Unilever Dünya Başkanı Alan Jope, söz konusu taahhütle ilgili olarak şunları söyledi:
"Vizyonumuz, plastiğin çevreye olan etkisinin önüne geçerek, daimi olarak ekonomi içinde kalmasını sağlamak için herkesin birlikte çalıştığı bir dünya yaratmak. Plastiğimiz bizim sorumluluğumuz.
"Bu nedenle, döngüsel bir ekonomiye yönelme çabalarımızın bir parçası olarak, sattığımızdan daha fazlasını geri toplamayı taahhüt ediyoruz. Ancak hızla harekete geçersek ve plastik döngüsünün her noktasında radikal aksiyonlar alırsak bu hedefe ulaşabiliriz.
"Başlangıç noktamız tasarım olmalı; böylece kullandığımız plastik miktarını azaltabiliriz ve daha sonra da giderek daha fazla geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilen plastikleri kullanabiliriz.
"Ayrıca tüm plastik ambalajlarımızın, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir hale gelmesi konusunda kararlıyız. Bunun için ambalajlama ve ürünlere yönelik yaklaşımımızı en baştan yeniden değerlendireceğiz.
"Yeni ve inovatif ambalaj malzemeleri kullanmamızı sağlayan, yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir ürün formatları gibi yeni iş modellerini, benzersiz bir hız ve yoğunlukta yaygınlaştırmamız gerekiyor."
Unilever’in bu taahhüdü, şirketin 2025 yılına kadar 1 yılda yaklaşık 600.000 ton plastiğin toplanmasına ve işlenmesine yardımcı olmasını öngörüyor. Bu hedefe, Unilever'in faaliyet gösterdiği pek çok ülkede atık yönetimi altyapısını geliştiren yatırımlar ve ortaklıklarla ulaşılacak.
Ellen MacArthur Vakfı'nın Kurucusu Ellen MacArthur da yaptığı açıklamada, “Unilever'in bugünkü açıklaması plastik için döngüsel bir ekonomi yaratmada önemli bir adım oluşturuyor. Unilever, gereksiz ambalajlamayı; yeniden kullanılabilir, doldurulabilir paketler ve konsantre ürünler gibi yeniliklerle ortadan kaldırarak; işletmelerin geri dönüştürülmüş plastik kullanımlarını artırırken, yeni plastiklerden nasıl uzaklaşabileceğini gösteriyor. Diğer şirketleri de bu yaklaşımı takip etmeye çağırıyoruz, böylece toplu olarak ihtiyaç duymadığımız plastikleri ortadan kaldırabilir ve inovasyonlar yapabiliriz, ihtiyaçlarımızı döngüsel bir yapı üzerinden temin edebilir ve nihayetinde plastik ambalajların asla atık olamayacağı bir ekonomik sistem kurabiliriz” dedi.

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
THY'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjde: 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı yayınlandıTHY'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjde: 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı yayınlandı
BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardıBKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Otomobil devleri fazileri sıfırladı (Ekim otomobil kampanyaları)

Otomobil devleri fazileri sıfırladı (Ekim otomobil kampanyaları)

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Yüzde 20'lik zam gelmişti! İşte ilk açıklama

Yüzde 20'lik zam gelmişti! İşte ilk açıklama

Uçak bilet fiyatlarında düzenleme

Uçak bilet fiyatlarında düzenleme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine'den Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı

Hazine'den Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı

THY'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjde: 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı yayınlandı

THY'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjde: 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı yayınlandı

BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardı

BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardı

Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı

Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı

Orta Doğu ve Afrika ülkelerine kurşungeçirmez çelik kapılar Kayseri'den

Orta Doğu ve Afrika ülkelerine kurşungeçirmez çelik kapılar Kayseri'den

163 ülkeye halı ihracatı; 9 ayda 1.8 milyar dolarlık halı ihracatı

163 ülkeye halı ihracatı; 9 ayda 1.8 milyar dolarlık halı ihracatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.